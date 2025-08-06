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Власти ЦАР и ООН начали операцию по разоружению бывших боевиков - РИА Новости, 06.08.2025
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19:07 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tsar-2033797491.html
Власти ЦАР и ООН начали операцию по разоружению бывших боевиков
Власти ЦАР и ООН начали операцию по разоружению бывших боевиков - РИА Новости, 06.08.2025
Власти ЦАР и ООН начали операцию по разоружению бывших боевиков
Правительство Центральноафриканской Республики (ЦАР) совместно с миротворческим подразделением миссии ООН (МИНУСКА) приступило к операции по разоружению и... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:07:00+03:00
2025-08-06T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство Центральноафриканской Республики (ЦАР) совместно с миротворческим подразделением миссии ООН (МИНУСКА) приступило к операции по разоружению и демобилизации бывших участников повстанческих формирований, сообщает портал Africanews. Ключевыми объектами операции стали повстанческие группировки Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) и Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R). Обе вооруженные группы были официально распущены 10 июля в столице ЦАР городе Банги. Разоружение прошло в деревне Малум, расположенной в 55 километрах от Бамбари - административного центра префектуры Уака. Бывшие боевики прошли несколько ключевых этапов процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции, включая сдачу оружия, медицинское обследование, психосоциальную поддержку, идентификацию и выплату вознаграждения. В феврале глава МИНУСКА заявила, что, несмотря на общее улучшение ситуации с безопасностью в ЦАР, обстановка в приграничных районах остается нестабильной, а вооруженные группировки стремятся захватить контроль над добычей полезных ископаемых и коридорами перегона скота.
https://ria.ru/20250806/oon-2033599414.html
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в мире, цар, оон
В мире, ЦАР, ООН
Власти ЦАР и ООН начали операцию по разоружению бывших боевиков

Власти ЦАР совместно с ООН приступили к операции по разоружению бывших боевиков

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Правительство Центральноафриканской Республики (ЦАР) совместно с миротворческим подразделением миссии ООН (МИНУСКА) приступило к операции по разоружению и демобилизации бывших участников повстанческих формирований, сообщает портал Africanews.
Ключевыми объектами операции стали повстанческие группировки Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) и Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R).
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В ООН оценили влияние политики США на общий объем торговли
Вчера, 05:09
Обе вооруженные группы были официально распущены 10 июля в столице ЦАР городе Банги. Разоружение прошло в деревне Малум, расположенной в 55 километрах от Бамбари - административного центра префектуры Уака.
Бывшие боевики прошли несколько ключевых этапов процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции, включая сдачу оружия, медицинское обследование, психосоциальную поддержку, идентификацию и выплату вознаграждения.
В феврале глава МИНУСКА заявила, что, несмотря на общее улучшение ситуации с безопасностью в ЦАР, обстановка в приграничных районах остается нестабильной, а вооруженные группировки стремятся захватить контроль над добычей полезных ископаемых и коридорами перегона скота.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа"
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