https://ria.ru/20250806/trubetskoy-2033732381.html
Князя Трубецкого похоронили в Москве
Князя Трубецкого похоронили в Москве - РИА Новости, 06.08.2025
Князя Трубецкого похоронили в Москве
Князя Александра Трубецкого похоронили в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:32:00+03:00
2025-08-06T15:32:00+03:00
2025-08-06T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Князя Александра Трубецкого похоронили в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Князь Александр Александрович Трубецкой скончался 30 июля в Москве в возрасте 78 лет. Усыпальница Голицыных расположена в церкви Архангела Михаила в Донском монастыре. Здесь захоронены представители княжеских родов Голицыных, Щербатовых, Трубецких. Отпевание князя Трубецкого прошло в большом соборе Донской иконы Божией Матери. Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, представители Дома русского зарубежья, представители Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Трубецкой. Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей. Трубецкой - почетный профессор Московского государственного университета.
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Церемония похорон Александра Трубецкого
Князя Александра Трубецкого похоронили в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных, передает корреспондент РИА Новости. Отпевание прошло в большом соборе Донской иконы Божией Матери.
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2025-08-06T15:32
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москва, россия, париж, александр трубецкой, наталия нарочницкая, вячеслав никонов, русская православная церковь, госдума рф
Москва, Россия, Париж, Александр Трубецкой, Наталия Нарочницкая, Вячеслав Никонов, Русская православная церковь, Госдума РФ
Князя Трубецкого похоронили в Москве
Князя Трубецкого похоронили в усыпальнице Голицыных в Донском монастыре