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Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным
Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп в ближайшие "пару дней" может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но звонок еще не запланирован,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-06T23:50:00+03:00
2025-08-06T23:50:00+03:00
2025-08-07T00:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие "пару дней" может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но звонок еще не запланирован, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Это может произойти в ближайшие пару дней, но на данный момент не запланировано", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, говоря о возможности телефонного разговора Путина и Трампа.Рубио добавил, что перспектива очной встречи Путина и Трампа на следующей неделе пока что остается открытой.
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Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, США, Россия
Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным
Рубио заявил о возможности телефонного разговора между Трампом и Путиным