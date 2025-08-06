https://ria.ru/20250806/tramp-2033822222.html

Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным

Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025

Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ближайшие "пару дней" может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но звонок еще не запланирован,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-06T23:50:00+03:00

2025-08-06T23:50:00+03:00

2025-08-07T00:00:00+03:00

марко рубио

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие "пару дней" может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но звонок еще не запланирован, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Это может произойти в ближайшие пару дней, но на данный момент не запланировано", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, говоря о возможности телефонного разговора Путина и Трампа.Рубио добавил, что перспектива очной встречи Путина и Трампа на следующей неделе пока что остается открытой.

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марко рубио, дональд трамп, владимир путин, в мире, сша, россия