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Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025
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23:50 06.08.2025 (обновлено: 00:00 07.08.2025)
https://ria.ru/20250806/tramp-2033822222.html
Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным
Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп в ближайшие "пару дней" может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но звонок еще не запланирован,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-06T23:50:00+03:00
2025-08-07T00:00:00+03:00
марко рубио
дональд трамп
владимир путин
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие "пару дней" может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но звонок еще не запланирован, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Это может произойти в ближайшие пару дней, но на данный момент не запланировано", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, говоря о возможности телефонного разговора Путина и Трампа.Рубио добавил, что перспектива очной встречи Путина и Трампа на следующей неделе пока что остается открытой.
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марко рубио, дональд трамп, владимир путин, в мире, сша, россия
Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, США, Россия
Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным

Рубио заявил о возможности телефонного разговора между Трампом и Путиным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие "пару дней" может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но звонок еще не запланирован, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Это может произойти в ближайшие пару дней, но на данный момент не запланировано", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, говоря о возможности телефонного разговора Путина и Трампа.
Рубио добавил, что перспектива очной встречи Путина и Трампа на следующей неделе пока что остается открытой.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Трамп скоро примет решение о санкциях против России, заявил Рубио
Вчера, 23:50
 
Марко РубиоДональд ТрампВладимир ПутинВ миреСШАРоссия
 
 
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