https://ria.ru/20250806/tramp-2033815180.html

Трамп назвал Россию "необычной и чрезвычайной угрозой" для США

Трамп назвал Россию "необычной и чрезвычайной угрозой" для США - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп назвал Россию "необычной и чрезвычайной угрозой" для США

Президент США Дональд Трамп в новом указе продлил режим национального чрезвычайного положения, связанный с действиями России против Украины, и назвал политику... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:09:00+03:00

2025-08-06T22:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в новом указе продлил режим национального чрезвычайного положения, связанный с действиями России против Украины, и назвал политику Москвы "необычной и чрезвычайной угрозой" для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов. "После рассмотрения дополнительной информации, в том числе от ряда высокопоставленных чиновников, я пришёл к выводу, что действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов", — говорится в документе. В тексте напоминается, что указ 2022 года уже запрещал импорт в США российских нефти, нефтепродуктов и связанных с ними товаров. Новый документ подтверждает, что чрезвычайная ситуация сохраняется, и дополняет её введением дополнительной пошлины в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Пошлина вступит в силу через 21 день после публикации указа — с 27 августа, и не коснётся товаров, которые к этому моменту будут находиться в пути. В то же время она будет применяться сверх уже действующих тарифов, кроме случаев, когда товары подпадают под действие других санкционных режимов. Указ также даёт право президенту в дальнейшем расширить меры на другие страны, если будет установлено, что они прямо или косвенно закупают российскую нефть. Мониторингом таких поставок займутся минторг США и госдеп, а при необходимости будет вводиться аналогичная 25-процентная пошлина на товары этих стран. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250806/zelenskij-2033811340.html

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