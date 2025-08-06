https://ria.ru/20250806/tramp-2033804855.html

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:11:00+03:00

2025-08-06T20:11:00+03:00

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в мире

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владимир путин

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встреча путина с уиткоффом 6 августа

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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа."Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел высокопродуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным", — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.По словам американского лидера, на переговорах был достигнут "большой прогресс".Дональд Трамп добавил, что проинформировал некоторых союзников США в Европе о результатах переговоров в Москве, и подчеркнул согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт.Он также заявил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.Сегодня Владимир Путин провел переговоры со Стивеном Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине.Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он также отметил, что, помимо украинского конфликта, на ней обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

https://ria.ru/20250806/rfpi-2033725084.html

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в мире, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, встреча путина с уиткоффом 6 августа