Рейтинг@Mail.ru
Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс" - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 06.08.2025 (обновлено: 20:18 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/tramp-2033804232.html
Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс"
Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс" - РИА Новости, 06.08.2025
Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс"
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве был достигнут... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:07:00+03:00
2025-08-06T20:18:00+03:00
сша
россия
москва
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032959881_94:26:3072:1701_1920x0_80_0_0_85430add55ced34393be7998cb4a3c1b.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве был достигнут значительный прогресс."Был достигнут большой прогресс!" — написал Трамп в соцсети Truth Social.Он добавил, что после встречи проинформировал некоторых европейских союзников и подчеркнул согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт."Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", — заявил американский лидер.
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032959881_105:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_031d2ee8a23eb46cf64bda86ae33f3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп
США, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс"

Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут большой прогресс

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве был достигнут значительный прогресс.
"Был достигнут большой прогресс!" — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что после встречи проинформировал некоторых европейских союзников и подчеркнул согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт.
"Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", — заявил американский лидер.
 
СШАРоссияМоскваСтив УиткоффВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала