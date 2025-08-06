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Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс"

Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс" - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп: на встрече Уиткоффа и Путина был достигнут "большой прогресс"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве был достигнут... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:07:00+03:00

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сша

россия

москва

стив уиткофф

владимир путин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве был достигнут значительный прогресс."Был достигнут большой прогресс!" — написал Трамп в соцсети Truth Social.Он добавил, что после встречи проинформировал некоторых европейских союзников и подчеркнул согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт."Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", — заявил американский лидер.

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сша, россия, москва, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп