Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа
Новым инвестициям Apple в США будет посвящено выступление Трампа
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего заявления в 16:30 по местному времени (23:30 мск) объявит о новых инвестиционных планах компании Apple в рамках экономической повестки "Америка прежде всего", следует из опубликованных в среду разъяснений американской администрации.
"Сегодняшнее соглашение с Apple – ещё одна победа нашей промышленности и шаг к укреплению экономической и национальной безопасности", – говорится в заявлении помощницы пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс.
Как уточнил, в свою очередь, представитель администрации на условиях анонимности, общий объем обязательств Apple в США достигнет $600 миллиардов в течение ближайших четырех лет. В рамках новой программы компания планирует перенести в страну дополнительные этапы производственной цепочки и мотивировать своих поставщиков к локализации ключевых компонентов.
В Белом доме добавили, что Apple уже поддерживает более 450 тысяч рабочих мест по всей территории США через тысячи подрядчиков и партнёров.
Ранее советник президента по экономике Кевин Хассет говорил, что компании по всему миру "массово возвращаются в США", и назвал объёмы новых вложений "триллионами долларов". По его словам, в среду, вероятно, ожидается "отдельное заявление" от Apple по данному поводу.