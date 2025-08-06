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Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа - РИА Новости, 06.08.2025
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18:22 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tramp-2033788814.html
Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа
Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа - РИА Новости, 06.08.2025
Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего заявления в 16:30 по местному времени (23:30 мск) объявит о новых инвестиционных... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:22:00+03:00
2025-08-06T18:22:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего заявления в 16:30 по местному времени (23:30 мск) объявит о новых инвестиционных планах компании Apple в рамках экономической повестки "Америка прежде всего", следует из опубликованных в среду разъяснений американской администрации. "Сегодняшнее соглашение с Apple – ещё одна победа нашей промышленности и шаг к укреплению экономической и национальной безопасности", – говорится в заявлении помощницы пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс. Как уточнил, в свою очередь, представитель администрации на условиях анонимности, общий объем обязательств Apple в США достигнет $600 миллиардов в течение ближайших четырех лет. В рамках новой программы компания планирует перенести в страну дополнительные этапы производственной цепочки и мотивировать своих поставщиков к локализации ключевых компонентов. В Белом доме добавили, что Apple уже поддерживает более 450 тысяч рабочих мест по всей территории США через тысячи подрядчиков и партнёров. Ранее советник президента по экономике Кевин Хассет говорил, что компании по всему миру "массово возвращаются в США", и назвал объёмы новых вложений "триллионами долларов". По его словам, в среду, вероятно, ожидается "отдельное заявление" от Apple по данному поводу.
https://ria.ru/20250806/tramp-2033644544.html
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в мире, сша, дональд трамп, apple
В мире, США, Дональд Трамп, Apple
Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

Новым инвестициям Apple в США будет посвящено выступление Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего заявления в 16:30 по местному времени (23:30 мск) объявит о новых инвестиционных планах компании Apple в рамках экономической повестки "Америка прежде всего", следует из опубликованных в среду разъяснений американской администрации.
"Сегодняшнее соглашение с Apple – ещё одна победа нашей промышленности и шаг к укреплению экономической и национальной безопасности", – говорится в заявлении помощницы пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России
Вчера, 11:06
Как уточнил, в свою очередь, представитель администрации на условиях анонимности, общий объем обязательств Apple в США достигнет $600 миллиардов в течение ближайших четырех лет. В рамках новой программы компания планирует перенести в страну дополнительные этапы производственной цепочки и мотивировать своих поставщиков к локализации ключевых компонентов.
В Белом доме добавили, что Apple уже поддерживает более 450 тысяч рабочих мест по всей территории США через тысячи подрядчиков и партнёров.
Ранее советник президента по экономике Кевин Хассет говорил, что компании по всему миру "массово возвращаются в США", и назвал объёмы новых вложений "триллионами долларов". По его словам, в среду, вероятно, ожидается "отдельное заявление" от Apple по данному поводу.
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Инвестиции в развитие ИИ в США несут экономические риски, пишет WP
4 августа, 18:22
 
В миреСШАДональд ТрампApple
 
 
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