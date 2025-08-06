"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России
CNN: санкции Трампа против России могут ударить кувалдой по экономике самих США
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новые санкции главы Белого дома Дональда Трампа против России могут сильно ударить по экономике самих США, сообщает CNN.
"Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе, и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть", — говорится в публикации.
"Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе, и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть", — говорится в публикации.
Кроме того, CNN утверждает, что если глава Белого дома действительно введет вторичные тарифы, они могут оказаться и близко не такими высокими, как он угрожал.
Ультиматум Трампа
Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Ультиматум Трампа
Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.