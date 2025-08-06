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"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России - РИА Новости, 06.08.2025
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11:06 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tramp-2033644544.html
"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России
"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России - РИА Новости, 06.08.2025
"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России
Новые санкции главы Белого дома Дональда Трампа против России могут сильно ударить по экономике самих США, сообщает CNN. "Но если мир на Украине по-прежнему... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:06:00+03:00
2025-08-06T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новые санкции главы Белого дома Дональда Трампа против России могут сильно ударить по экономике самих США, сообщает CNN. "Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе, и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть", — говорится в публикации. Кроме того, CNN утверждает, что если глава Белого дома действительно введет вторичные тарифы, они могут оказаться и близко не такими высокими, как он угрожал. Ультиматум Трампа Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
https://ria.ru/20250806/tramp-2033622471.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, украина
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Украина
"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России

CNN: санкции Трампа против России могут ударить кувалдой по экономике самих США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новые санкции главы Белого дома Дональда Трампа против России могут сильно ударить по экономике самих США, сообщает CNN.

"Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе, и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть", — говорится в публикации.
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Кроме того, CNN утверждает, что если глава Белого дома действительно введет вторичные тарифы, они могут оказаться и близко не такими высокими, как он угрожал.

Ультиматум Трампа

Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.

В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
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