https://ria.ru/20250806/tramp-2033644544.html

"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России

"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России - РИА Новости, 06.08.2025

"Новая кувалда". В США забеспокоились из-за решения Трампа по России

Новые санкции главы Белого дома Дональда Трампа против России могут сильно ударить по экономике самих США, сообщает CNN. "Но если мир на Украине по-прежнему... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новые санкции главы Белого дома Дональда Трампа против России могут сильно ударить по экономике самих США, сообщает CNN. "Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе, и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть", — говорится в публикации. Кроме того, CNN утверждает, что если глава Белого дома действительно введет вторичные тарифы, они могут оказаться и близко не такими высокими, как он угрожал. Ультиматум Трампа Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

https://ria.ru/20250806/tramp-2033622471.html

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, украина