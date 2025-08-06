В США раскрыли, что Трамп может сделать после истечения ультиматума России
NYP: Трамп может не ввести санкции после истечения срока ультиматума для России
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи ввести санкции против России после истечения срока ультиматума, пишет The New York Post.
"Источник, знакомый с ходом обсуждения, настаивал на том, что санкции не являются неизбежными, когда в пятницу истечет срок, установленный Трампом, заявив, что администрация "прилагает все усилия для заключения сделки". Президент всегда предпочитает именно такой исход", — говорится в публикации.
"Источник, знакомый с ходом обсуждения, настаивал на том, что санкции не являются неизбежными, когда в пятницу истечет срок, установленный Трампом, заявив, что администрация "прилагает все усилия для заключения сделки". Президент всегда предпочитает именно такой исход", — говорится в публикации.
Ультиматум Трампа
Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.