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В США раскрыли, что Трамп может сделать после истечения ультиматума России - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 06.08.2025 (обновлено: 15:50 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/tramp-2033622471.html
В США раскрыли, что Трамп может сделать после истечения ультиматума России
В США раскрыли, что Трамп может сделать после истечения ультиматума России - РИА Новости, 06.08.2025
В США раскрыли, что Трамп может сделать после истечения ультиматума России
Президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи ввести санкции против России после истечения срока ультиматума, пишет The New York Post."Источник, знакомый РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:36:00+03:00
2025-08-06T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи ввести санкции против России после истечения срока ультиматума, пишет The New York Post."Источник, знакомый с ходом обсуждения, настаивал на том, что санкции не являются неизбежными, когда в пятницу истечет срок, установленный Трампом, заявив, что администрация "прилагает все усилия для заключения сделки". Президент всегда предпочитает именно такой исход", — говорится в публикации. Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дональд Трамп
В США раскрыли, что Трамп может сделать после истечения ультиматума России

NYP: Трамп может не ввести санкции после истечения срока ультиматума для России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи ввести санкции против России после истечения срока ультиматума, пишет The New York Post.

"Источник, знакомый с ходом обсуждения, настаивал на том, что санкции не являются неизбежными, когда в пятницу истечет срок, установленный Трампом, заявив, что администрация "прилагает все усилия для заключения сделки". Президент всегда предпочитает именно такой исход", — говорится в публикации.
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Вчера, 08:57
Ультиматум Трампа
Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.

В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДональд Трамп
 
 
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