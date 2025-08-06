https://ria.ru/20250806/tramp-2033622471.html

В США раскрыли, что Трамп может сделать после истечения ультиматума России

В США раскрыли, что Трамп может сделать после истечения ультиматума России - РИА Новости, 06.08.2025

В США раскрыли, что Трамп может сделать после истечения ультиматума России

Президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи ввести санкции против России после истечения срока ультиматума, пишет The New York Post."Источник, знакомый РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:36:00+03:00

2025-08-06T09:36:00+03:00

2025-08-06T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи ввести санкции против России после истечения срока ультиматума, пишет The New York Post."Источник, знакомый с ходом обсуждения, настаивал на том, что санкции не являются неизбежными, когда в пятницу истечет срок, установленный Трампом, заявив, что администрация "прилагает все усилия для заключения сделки". Президент всегда предпочитает именно такой исход", — говорится в публикации. Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп