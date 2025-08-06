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Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете - РИА Новости, 06.08.2025
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07:48 06.08.2025 (обновлено: 07:49 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/tramp-2033608000.html
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете - РИА Новости, 06.08.2025
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:48:00+03:00
2025-08-06T07:49:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома. "В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства. Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.
https://ria.ru/20250806/tramp-2033591122.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете

Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете на неизвестную тему

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома.
"В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства.
Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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