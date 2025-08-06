https://ria.ru/20250806/tramp-2033608000.html
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете - РИА Новости, 06.08.2025
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:48:00+03:00
2025-08-06T07:48:00+03:00
2025-08-06T07:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031497432_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_9ae2729c71ecd0c1eebf9f5c3289b0d8.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома. "В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства. Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.
https://ria.ru/20250806/tramp-2033591122.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031497432_133:0:2356:1667_1920x0_80_0_0_4faed7f633cb029e6c6b05e52efe6223.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете на неизвестную тему