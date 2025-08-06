https://ria.ru/20250806/tramp-2033608000.html

Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете

Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:48:00+03:00

2025-08-06T07:48:00+03:00

2025-08-06T07:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома. "В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства. Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.

https://ria.ru/20250806/tramp-2033591122.html

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в мире, сша, дональд трамп