https://ria.ru/20250806/tramp-2033601066.html

Кнайсль рассказала, как Трамп попытается выйти из конфликта на Украине

Кнайсль рассказала, как Трамп попытается выйти из конфликта на Украине - РИА Новости, 06.08.2025

Кнайсль рассказала, как Трамп попытается выйти из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп будет стараться выйти из конфликта на Украине так, чтобы сохранить лицо США и НАТО в целом, не допустив крупных репутационных... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:48:00+03:00

2025-08-06T05:48:00+03:00

2025-08-06T05:48:00+03:00

сша

украина

россия

дональд трамп

карин кнайсль

нато

санкт-петербургский государственный университет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032381246_321:0:1601:720_1920x0_80_0_0_0accec399b1ac562cf36b3ba89ae0fe0.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет стараться выйти из конфликта на Украине так, чтобы сохранить лицо США и НАТО в целом, не допустив крупных репутационных потерь, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Как полагает собеседница агентства, если Трамп решит оперативно вывести США из конфликта, переключившись на другие свои цели, политические силы в Пентагоне, сенате или Белом доме будут пытаться переубедить его, руководствуясь возможными репутационными рисками. "Ему скажут: "Господин президент, если мы потеряем Украину, это станет тяжелым бременем для США и НАТО в целом". И я думаю, что в этом есть доля правды… Так что в конечном счете, полагаю, сейчас все заключается в достойном выходе, то есть как НАТО может выйти (из конфликта – ред.), сохранив лицо", - сказала она. По словам Кнайсль, страны НАТО очень сильно вовлечены в украинский конфликт, в первую очередь Германия и Великобритания, и именно страны НАТО отвечают за ракетные атаки и операции с применением БПЛА, включая теракты на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В то же время она высказала мнение, что для Трампа Украина стоит не на первом месте. "Он хочет сделать США лидером в технологиях, военной промышленности, автопромышленности и так далее. Его мечта – Америка 90-х… Он хочет иметь огромную монополию США на силу и сделать США привлекательными для лучших умов мира, которые с радостью приедут в Штаты со своими фирмами", - заключила она. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. В конце июня заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.

https://ria.ru/20250806/tramp-2033587782.html

https://ria.ru/20250805/tramp-2033585954.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, дональд трамп, карин кнайсль, нато, санкт-петербургский государственный университет, министерство обороны сша