Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем
Трамп: возможная оккупация Газы будет зависеть от решения израильских властей
© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Возможная оккупация Израилем сектора Газа будет зависеть от решения самого израильского правительства, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это во многом будет зависеть от Израиля", - сказал он журналистам в Вашингтоне, комментируя возможность оккупации Газы.
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Глава Белого дома уточнил, что сам он в настоящее время сфокусирован на поставках продовольствия палестинскому населению, которое, по его оценке, испытывает трудности с доступом к еде.
Во вторник канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова реализовать любое решение израильского правительства в отношении дальнейших действий в секторе Газа.
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Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, который, по сообщениям ряда СМИ, выступает против новой оккупации сектора Газа из-за угрозы жизням израильских заложников, должен будет выполнить решение кабмина, каким бы оно ни было. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что намерен убедиться в выполнении силами армии любого приказа правительства на всех фронтах.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху проведет заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить дальнейшие действия в секторе Газа.
В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как палестинское движение ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.