https://ria.ru/20250806/tramp-2033592124.html

Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем

Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем

Возможная оккупация Израилем сектора Газа будет зависеть от решения самого израильского правительства, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T02:33:00+03:00

2025-08-06T02:33:00+03:00

2025-08-06T02:33:00+03:00

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биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Возможная оккупация Израилем сектора Газа будет зависеть от решения самого израильского правительства, заявил президент США Дональд Трамп. "Это во многом будет зависеть от Израиля", - сказал он журналистам в Вашингтоне, комментируя возможность оккупации Газы. Глава Белого дома уточнил, что сам он в настоящее время сфокусирован на поставках продовольствия палестинскому населению, которое, по его оценке, испытывает трудности с доступом к еде. "Я знаю, что Израиль нам поможет в том, что касается поставок и денег", - добавил Трамп. Во вторник канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова реализовать любое решение израильского правительства в отношении дальнейших действий в секторе Газа. Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, который, по сообщениям ряда СМИ, выступает против новой оккупации сектора Газа из-за угрозы жизням израильских заложников, должен будет выполнить решение кабмина, каким бы оно ни было. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что намерен убедиться в выполнении силами армии любого приказа правительства на всех фронтах. Ранее сообщалось, что Нетаньяху проведет заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить дальнейшие действия в секторе Газа. В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как палестинское движение ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.

https://ria.ru/20250805/gaza-2033481584.html

https://ria.ru/20250805/gaza-2033462922.html

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в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас