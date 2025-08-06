Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tramp-2033592124.html
Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем
Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем - РИА Новости, 06.08.2025
Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем
Возможная оккупация Израилем сектора Газа будет зависеть от решения самого израильского правительства, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T02:33:00+03:00
2025-08-06T02:33:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
исраэль кац
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084802_0:114:2500:1521_1920x0_80_0_0_2ec80f0fe0f313ffcd62891a4d061aae.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Возможная оккупация Израилем сектора Газа будет зависеть от решения самого израильского правительства, заявил президент США Дональд Трамп. "Это во многом будет зависеть от Израиля", - сказал он журналистам в Вашингтоне, комментируя возможность оккупации Газы. Глава Белого дома уточнил, что сам он в настоящее время сфокусирован на поставках продовольствия палестинскому населению, которое, по его оценке, испытывает трудности с доступом к еде. "Я знаю, что Израиль нам поможет в том, что касается поставок и денег", - добавил Трамп. Во вторник канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова реализовать любое решение израильского правительства в отношении дальнейших действий в секторе Газа. Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, который, по сообщениям ряда СМИ, выступает против новой оккупации сектора Газа из-за угрозы жизням израильских заложников, должен будет выполнить решение кабмина, каким бы оно ни было. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что намерен убедиться в выполнении силами армии любого приказа правительства на всех фронтах. Ранее сообщалось, что Нетаньяху проведет заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить дальнейшие действия в секторе Газа. В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как палестинское движение ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.
https://ria.ru/20250805/gaza-2033481584.html
https://ria.ru/20250805/gaza-2033462922.html
https://ria.ru/20250804/oon-2033350393.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084802_147:0:2370:1667_1920x0_80_0_0_084f6dae7cfeb09060f845d2833fb1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС
Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем

Трамп: возможная оккупация Газы будет зависеть от решения израильских властей

© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Возможная оккупация Израилем сектора Газа будет зависеть от решения самого израильского правительства, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это во многом будет зависеть от Израиля", - сказал он журналистам в Вашингтоне, комментируя возможность оккупации Газы.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Испания не признает незаконную аннексию Газы, заявили в МИД
5 августа, 14:55
Глава Белого дома уточнил, что сам он в настоящее время сфокусирован на поставках продовольствия палестинскому населению, которое, по его оценке, испытывает трудности с доступом к еде.
"Я знаю, что Израиль нам поможет в том, что касается поставок и денег", - добавил Трамп.
Во вторник канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова реализовать любое решение израильского правительства в отношении дальнейших действий в секторе Газа.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Число погибших в Газе с 2023 года превысило 61 тысячу
5 августа, 13:43
Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, который, по сообщениям ряда СМИ, выступает против новой оккупации сектора Газа из-за угрозы жизням израильских заложников, должен будет выполнить решение кабмина, каким бы оно ни было. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что намерен убедиться в выполнении силами армии любого приказа правительства на всех фронтах.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху проведет заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить дальнейшие действия в секторе Газа.
В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как палестинское движение ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В ООН назвали решение Израиля по продовольствию в Газе преступлением
4 августа, 20:26
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала