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СМИ: Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в пятницу - РИА Новости, 06.08.2025
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02:02 06.08.2025 (обновлено: 02:12 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/tramp-2033591122.html
СМИ: Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в пятницу
СМИ: Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в пятницу - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ: Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в пятницу
Президент США Дональд Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в пятницу в Белом доме, где стороны могут объявить о мирном соглашении, сообщает газета... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T02:02:00+03:00
2025-08-06T02:12:00+03:00
в мире
азербайджан
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в пятницу в Белом доме, где стороны могут объявить о мирном соглашении, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники."Президент Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, стремясь добиться заключения мирного соглашения между двумя странами, находящимися в состоянии многолетнего конфликта… возможно, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет объявлено в ходе встречи", - говорится в публикации.Газета уточняет, что в Вашингтон прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
СМИ: Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в пятницу

WP: Трамп примет Пашиняна и Алиева в Белом доме в пятницу

© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в пятницу в Белом доме, где стороны могут объявить о мирном соглашении, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Президент Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, стремясь добиться заключения мирного соглашения между двумя странами, находящимися в состоянии многолетнего конфликта… возможно, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет объявлено в ходе встречи", - говорится в публикации.
Газета уточняет, что в Вашингтон прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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