https://ria.ru/20250806/tramp-2033587782.html

Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта

Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вывести США из украинского конфликта. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T00:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вывести США из украинского конфликта."Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее", — сказал он журналистам в Белом доме.По его словам, американская администрация работает очень усердно, чтобы этого добиться, а сам хозяин Белого дома рассчитывает на разрешение ситуации вокруг Украины."Я остановил много войн. Это одна из тех, которую я пытаюсь остановить", — заявил Трамп.Отвечая на вопрос журналистов о возможном усилении санкций в отношении Москвы, хозяин Белого дома сказал что примет решение после встречи России и США в среду."Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение", — рассказал американский лидер.Комментируя возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, Трамп ответил, что никогда не устанавливал процент.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

https://ria.ru/20250806/tramp-2033587421.html

https://ria.ru/20250804/bloomberg-2033291397.html

https://ria.ru/20250805/hill-2033412037.html

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в мире, сша, москва, россия, дональд трамп