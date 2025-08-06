Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вывести США из украинского конфликта.
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"Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее", — сказал он журналистам в Белом доме.
По его словам, американская администрация работает очень усердно, чтобы этого добиться, а сам хозяин Белого дома рассчитывает на разрешение ситуации вокруг Украины.
"Я остановил много войн. Это одна из тех, которую я пытаюсь остановить", — заявил Трамп.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетит в Россию 6 августа. Это будет уже пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.
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"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение", — рассказал американский лидер.
Комментируя возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, Трамп ответил, что никогда не устанавливал процент.
Ультиматум Трампа
Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
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