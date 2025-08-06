https://ria.ru/20250806/tramp-2033586608.html

Трамп заявил, что хочет "вывести США" из украинского конфликта

Трамп заявил, что хочет "вывести США" из украинского конфликта - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп заявил, что хочет "вывести США" из украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта, кризис, по его словам, возник из-за предшественника Джо Байдена, а... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T00:06:00+03:00

2025-08-06T00:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта, кризис, по его словам, возник из-за предшественника Джо Байдена, а республиканец хочет "вывести" Штаты из него. "Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он сказал, что администрация "работает очень тяжело, чтобы вытащить нас". Как заявил президент США, он рассчитывает на разрешение ситуации вокруг Украины. "Я остановил много войн. Это одна из тех, которую я пытаюсь остановить", - сказал президент США.

https://ria.ru/20250805/tramp-2033585954.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден