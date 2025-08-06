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Путин рассказал о темпах роста товарооборота России и Малайзии - РИА Новости, 06.08.2025
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15:32 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tovarooborot-2033732572.html
Путин рассказал о темпах роста товарооборота России и Малайзии
Путин рассказал о темпах роста товарооборота России и Малайзии - РИА Новости, 06.08.2025
Путин рассказал о темпах роста товарооборота России и Малайзии
Товарооборот РФ и Малайзии растет хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:32:00+03:00
2025-08-06T15:32:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Товарооборот РФ и Малайзии растет хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин. "Растет товарооборот, причем растет очень хорошими темпами", - сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров. Малайзийский король прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. Визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
https://ria.ru/20250514/putin-2016924888.html
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Переговоры Путина с королем Малайзии
Президент заявил, что политический диалог между странами проходит хорошо, и выразил уверенность, что визит Султана Ибрагима в Россию будет плодотворным и полезным. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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россия, малайзия, владимир путин, в мире
Россия, Малайзия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о темпах роста товарооборота России и Малайзии

Путин заявил, что товарооборот России и Малайзии растет хорошими темпами

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Товарооборот РФ и Малайзии растет хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин.
"Растет товарооборот, причем растет очень хорошими темпами", - сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров.
Малайзийский король прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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