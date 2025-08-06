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Фигурантов дел о донатах ФБК* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 06.08.2025
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16:16 06.08.2025 (обновлено: 16:25 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/terrorizm-2033749003.html
Фигурантов дел о донатах ФБК* внесли в перечень террористов и экстремистов
Фигурантов дел о донатах ФБК* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 06.08.2025
Фигурантов дел о донатах ФБК* внесли в перечень террористов и экстремистов
Четверо сторонников ФБК*, против которых возбуждены уголовные дела за донаты экстремистской организации, внесены в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:16:00+03:00
2025-08-06T16:25:00+03:00
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
общество
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Четверо сторонников ФБК*, против которых возбуждены уголовные дела за донаты экстремистской организации, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в Москве задержали четверых мужчин за пожертвования ФБК*. Против них возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до восьми лет."Перечень террористов и экстремистов (включенные)… физические лица… Бучнев Алексей Сергеевич 02.04.1969 г.р., г. Москва… Митрофанов Дмитрий Павлович, 23.05.1997 г.р., г. Москва. Токер Леонид Борисович, 05.03.1961, г. Загорск Московской области… Крысько Вячеслав Иванович, 19.12.1974 г.р., гор. Южно-Сахалинск", - сообщается на сайте Росфинмониторинга.Как ранее уточнили РИА Новости в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество
Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Общество
Фигурантов дел о донатах ФБК* внесли в перечень террористов и экстремистов

Четырех фигурантов дел о донатах ФБК внесли в список террористов и экстремистов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Четверо сторонников ФБК*, против которых возбуждены уголовные дела за донаты экстремистской организации, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в Москве задержали четверых мужчин за пожертвования ФБК*. Против них возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до восьми лет.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… физические лица… Бучнев Алексей Сергеевич 02.04.1969 г.р., г. Москва… Митрофанов Дмитрий Павлович, 23.05.1997 г.р., г. Москва. Токер Леонид Борисович, 05.03.1961, г. Загорск Московской области… Крысько Вячеслав Иванович, 19.12.1974 г.р., гор. Южно-Сахалинск", - сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Как ранее уточнили РИА Новости в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
Сергей Абрамов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма
11 июля, 14:43
 
Фонд борьбы с коррупциейФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияОбщество
 
 
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