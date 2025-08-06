WP назвала беззастенчивыми заявления Трампа о выборах в Техасе
WP: Трамп не скрывал цели улучшить перспективы республиканцев в выборах в Техасе
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Уникальность межпартийных разногласий в Техасе вокруг изменения границ избирательных округов в электоральных целях заключается в беззастенчивости заявлений президента США Дональда Трампа, не скрывающего своей цели улучшить электоральные перспективы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс, говорится в публикации газеты Washington Post.
Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в Конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес.
"Попытка Техаса изменить границы избирательных округов – далеко не первый случай, когда (доминирующая – ред.) партия штата пытается перекроить границы избирательных округов для получения преимущества над (конкурирующей – ред.) партией, но это, пожалуй, самый беззастенчивый шаг такого рода, поскольку Трамп прямо признал, что новая карта (округов – ред.) призвана укрепить его политические позиции", - пишет колумнист издания Ишан Тарур.
Также газета отмечает, что действия республиканцев в Техасе были восприняты видными представителями Демпартии США как акт войны, а сами эти события Washington Post назвала "новейшим кризисом американской демократии".
Во вторник издание Politico сообщило, что в ответ на вопрос о ситуации в Техасе Трамп заявил, что республиканцам полагаются пять дополнительных мест в Палате представителей американского Конгресса.
Ранее 50 техасских законодателей от Демократической партии уехали из штата в попытке помешать республиканцам провести голосование в местной палате представителей по новой карте избирательных округов. В понедельник генпрокурор Техаса Кен Пэкстон пригрозил "переловить" их. В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев.
В Демократической партии заявили, что у губернатора Техаса нет полномочий отправлять солдат в Чикаго за сбежавшими демократами, однако подчеркнули, что неизвестно, как решит поступить Трамп.