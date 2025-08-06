Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную проблематику Тегерана - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tegeran-2033813811.html
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную проблематику Тегерана
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную проблематику Тегерана - РИА Новости, 06.08.2025
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную проблематику Тегерана
Главы МИД Ирана и Египта Аббас Аракчи и Бадр Абдельати обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, связанные с ядерной проблематикой Тегерана, возникшие... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:57:00+03:00
2025-08-06T21:57:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
египет
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Египта Аббас Аракчи и Бадр Абдельати обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, связанные с ядерной проблематикой Тегерана, возникшие после открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство. "Глава МИД Египта Бадр Абдельати в ходе телефонного разговора с главой МИД Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи двусторонние отношения и события в регионе (Ближнего Востока - ред.) и в мире... В ходе этой беседы также обсуждались темы, связанные с иранским ядерным вопросом, возникшие после военной агрессии израильского режима и США против нашей страны (имеется в виду Иран - ред.)", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале иранского МИД. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250723/iran-2030904627.html
https://ria.ru/20250805/iran-2033373920.html
https://ria.ru/20250801/iran-2032796091.html
иран
тегеран (город)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), египет, аббас аракчи
В мире, Иран, Тегеран (город), Египет, Аббас Аракчи
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную проблематику Тегерана

Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону ядерную проблематику Тегерана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Египта Аббас Аракчи и Бадр Абдельати обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, связанные с ядерной проблематикой Тегерана, возникшие после открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"Глава МИД Египта Бадр Абдельати в ходе телефонного разговора с главой МИД Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи двусторонние отношения и события в регионе (Ближнего Востока - ред.) и в мире... В ходе этой беседы также обсуждались темы, связанные с иранским ядерным вопросом, возникшие после военной агрессии израильского режима и США против нашей страны (имеется в виду Иран - ред.)", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале иранского МИД.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Тегеран согласился принять делегацию МАГАТЭ, заявили в МИД Ирана
23 июля, 17:35
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
СМИ: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев
5 августа, 01:44
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
МИД Ирана обвинил западные страны в поддержке терроризма
1 августа, 11:46
 
В миреИранТегеран (город)ЕгипетАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала