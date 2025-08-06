Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную проблематику Тегерана
Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону ядерную проблематику Тегерана
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Египта Аббас Аракчи и Бадр Абдельати обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, связанные с ядерной проблематикой Тегерана, возникшие после открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"Глава МИД Египта Бадр Абдельати в ходе телефонного разговора с главой МИД Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи двусторонние отношения и события в регионе (Ближнего Востока - ред.) и в мире... В ходе этой беседы также обсуждались темы, связанные с иранским ядерным вопросом, возникшие после военной агрессии израильского режима и США против нашей страны (имеется в виду Иран - ред.)", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале иранского МИД.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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