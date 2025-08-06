Рейтинг@Mail.ru
Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tagil-2033702612.html
Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение
Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение - РИА Новости, 06.08.2025
Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение
Жительнице обрушившейся в августе 2024 года пятиэтажки в Нижнем Тагиле Елене Сербиновой предъявили обвинение по трем статьям, сообщил РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:46:00+03:00
2025-08-06T13:46:00+03:00
происшествия
россия
нижний тагил
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963415076_46:0:1235:669_1920x0_80_0_0_62b6cdfae6c7ca06725604592e2aa350.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Жительнице обрушившейся в августе 2024 года пятиэтажки в Нижнем Тагиле Елене Сербиновой предъявили обвинение по трем статьям, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Гольцев. В пятиэтажном газифицированном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате 11 человек погибли, из них шестеро – дети. "Это статьи 109, 118 и 168 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" – ред.), – сказал собеседник агентства на вопрос, по каким статьям Сербиновой предъявили обвинения. "Основное доказательство по этому делу – взрывотехнологическая экспертиза, и из нее нельзя сделать однозначный вывод, что там произошло. Мы знаем, что был взрыв, а почему он произошел? Там не указаны причины утечки, воспламенения. Очень много вопросов по этому делу. У Елены позиция непростая – если она виновата, то готова ответить, но не на таких формулировках, что примерно где-то, что-то и когда-то", – отметил Гольцев. Он добавил, что его подзащитная раньше жила в квартире на первом этаже этой пятиэтажки. "Ее дочь пошла в гости к соседям на третий этаж. И по версии следствия, дети зашли в квартиру и что-то там сделали. А у детей, по словам Елены, вообще ключей от этой квартиры не было. Если просто говорить – это мутная история, и мы не хотим уйти от наказания, мы хотим разобраться", – заключил адвокат. Ранее в разговоре с РИА Новости Сербинова, которая также является мамой 12-летней девочки, погибшей при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле, отмечала, что она получила от Следственного комитета постановление о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, обвинение ей тогда еще предъявлено не было. "Пришла взрывотехэкспертиза, по которой якобы газовоздушная смесь скопилась в моей квартире. Экспертиза носит вероятностный характер, не установлены причинно-следственные связи. Проверка сотрудниками "Газэкс" у меня была 24 июня 2024 года в полном объеме, никаких замечаний или предписаний не было, все было хорошо", – заявляла собеседница агентства. В региональном управлении СК РФ воздержались от комментариев по предъявленным обвинениям Сербиновой. В СК РФ 1 августа также информировали, что в СМИ размещено видеообращение жительницы Нижнего Тагила к председателю СК России Александру Бастрыкину о несогласии с ходом установления обстоятельств обрушения в августе 2024 года двух подъездов дома на улице Сибирской, в результате которого погибла ее дочь. Свердловским управлением СК РФ расследуется два уголовных дела, ход одного из которых стоит на контроле в центральном аппарате, уточняли в ведомстве. Бастрыкин поручил представить ему доклад о проведенном по уголовным делам комплексе следственных действий. После происшествия трех сотрудников компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение в жилом доме, заключили под домашний арест. При этом, по данным "Газэкса", техобслуживание оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили последний раз в июне, на момент проверки система газового распределения "была исправной". Пятиэтажку, где произошло обрушение, снесли.
https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html
https://ria.ru/20250708/vzryv-2027811961.html
https://ria.ru/20250516/sud-2017458011.html
россия
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963415076_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_bcd8bfbfbacaa6dc758932bf1f1f842b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний тагил, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение

Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение по 3 статьям

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Жительнице обрушившейся в августе 2024 года пятиэтажки в Нижнем Тагиле Елене Сербиновой предъявили обвинение по трем статьям, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Гольцев.
В пятиэтажном газифицированном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате 11 человек погибли, из них шестеро – дети.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
3 июня, 17:07
"Это статьи 109, 118 и 168 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" – ред.), – сказал собеседник агентства на вопрос, по каким статьям Сербиновой предъявили обвинения.
"Основное доказательство по этому делу – взрывотехнологическая экспертиза, и из нее нельзя сделать однозначный вывод, что там произошло. Мы знаем, что был взрыв, а почему он произошел? Там не указаны причины утечки, воспламенения. Очень много вопросов по этому делу. У Елены позиция непростая – если она виновата, то готова ответить, но не на таких формулировках, что примерно где-то, что-то и когда-то", – отметил Гольцев.
Он добавил, что его подзащитная раньше жила в квартире на первом этаже этой пятиэтажки. "Ее дочь пошла в гости к соседям на третий этаж. И по версии следствия, дети зашли в квартиру и что-то там сделали. А у детей, по словам Елены, вообще ключей от этой квартиры не было. Если просто говорить – это мутная история, и мы не хотим уйти от наказания, мы хотим разобраться", – заключил адвокат.
Ранее в разговоре с РИА Новости Сербинова, которая также является мамой 12-летней девочки, погибшей при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле, отмечала, что она получила от Следственного комитета постановление о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, обвинение ей тогда еще предъявлено не было.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину
8 июля, 05:44
"Пришла взрывотехэкспертиза, по которой якобы газовоздушная смесь скопилась в моей квартире. Экспертиза носит вероятностный характер, не установлены причинно-следственные связи. Проверка сотрудниками "Газэкс" у меня была 24 июня 2024 года в полном объеме, никаких замечаний или предписаний не было, все было хорошо", – заявляла собеседница агентства.
В региональном управлении СК РФ воздержались от комментариев по предъявленным обвинениям Сербиновой.
В СК РФ 1 августа также информировали, что в СМИ размещено видеообращение жительницы Нижнего Тагила к председателю СК России Александру Бастрыкину о несогласии с ходом установления обстоятельств обрушения в августе 2024 года двух подъездов дома на улице Сибирской, в результате которого погибла ее дочь. Свердловским управлением СК РФ расследуется два уголовных дела, ход одного из которых стоит на контроле в центральном аппарате, уточняли в ведомстве. Бастрыкин поручил представить ему доклад о проведенном по уголовным делам комплексе следственных действий.
После происшествия трех сотрудников компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение в жилом доме, заключили под домашний арест. При этом, по данным "Газэкса", техобслуживание оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили последний раз в июне, на момент проверки система газового распределения "была исправной". Пятиэтажку, где произошло обрушение, снесли.
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Суд снизил сроки осужденным по делу о взрыве газа в доме в Новосибирске
16 мая, 18:08
 
ПроисшествияРоссияНижний ТагилАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала