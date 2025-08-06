https://ria.ru/20250806/tagil-2033702612.html

Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение

Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение - РИА Новости, 06.08.2025

Жительнице обрушившегося дома в Нижнем Тагиле предъявили обвинение

Жительнице обрушившейся в августе 2024 года пятиэтажки в Нижнем Тагиле Елене Сербиновой предъявили обвинение по трем статьям, сообщил РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:46:00+03:00

2025-08-06T13:46:00+03:00

2025-08-06T13:46:00+03:00

происшествия

россия

нижний тагил

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963415076_46:0:1235:669_1920x0_80_0_0_62b6cdfae6c7ca06725604592e2aa350.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Жительнице обрушившейся в августе 2024 года пятиэтажки в Нижнем Тагиле Елене Сербиновой предъявили обвинение по трем статьям, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Гольцев. В пятиэтажном газифицированном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате 11 человек погибли, из них шестеро – дети. "Это статьи 109, 118 и 168 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" – ред.), – сказал собеседник агентства на вопрос, по каким статьям Сербиновой предъявили обвинения. "Основное доказательство по этому делу – взрывотехнологическая экспертиза, и из нее нельзя сделать однозначный вывод, что там произошло. Мы знаем, что был взрыв, а почему он произошел? Там не указаны причины утечки, воспламенения. Очень много вопросов по этому делу. У Елены позиция непростая – если она виновата, то готова ответить, но не на таких формулировках, что примерно где-то, что-то и когда-то", – отметил Гольцев. Он добавил, что его подзащитная раньше жила в квартире на первом этаже этой пятиэтажки. "Ее дочь пошла в гости к соседям на третий этаж. И по версии следствия, дети зашли в квартиру и что-то там сделали. А у детей, по словам Елены, вообще ключей от этой квартиры не было. Если просто говорить – это мутная история, и мы не хотим уйти от наказания, мы хотим разобраться", – заключил адвокат. Ранее в разговоре с РИА Новости Сербинова, которая также является мамой 12-летней девочки, погибшей при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле, отмечала, что она получила от Следственного комитета постановление о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, обвинение ей тогда еще предъявлено не было. "Пришла взрывотехэкспертиза, по которой якобы газовоздушная смесь скопилась в моей квартире. Экспертиза носит вероятностный характер, не установлены причинно-следственные связи. Проверка сотрудниками "Газэкс" у меня была 24 июня 2024 года в полном объеме, никаких замечаний или предписаний не было, все было хорошо", – заявляла собеседница агентства. В региональном управлении СК РФ воздержались от комментариев по предъявленным обвинениям Сербиновой. В СК РФ 1 августа также информировали, что в СМИ размещено видеообращение жительницы Нижнего Тагила к председателю СК России Александру Бастрыкину о несогласии с ходом установления обстоятельств обрушения в августе 2024 года двух подъездов дома на улице Сибирской, в результате которого погибла ее дочь. Свердловским управлением СК РФ расследуется два уголовных дела, ход одного из которых стоит на контроле в центральном аппарате, уточняли в ведомстве. Бастрыкин поручил представить ему доклад о проведенном по уголовным делам комплексе следственных действий. После происшествия трех сотрудников компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение в жилом доме, заключили под домашний арест. При этом, по данным "Газэкса", техобслуживание оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили последний раз в июне, на момент проверки система газового распределения "была исправной". Пятиэтажку, где произошло обрушение, снесли.

https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html

https://ria.ru/20250708/vzryv-2027811961.html

https://ria.ru/20250516/sud-2017458011.html

россия

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижний тагил, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)