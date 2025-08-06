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ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 06.08.2025
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:32:00+03:00
2025-08-06T12:32:00+03:00
2025-08-06T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, пять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дарьевка, Львово Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, пять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"