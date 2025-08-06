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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 06.08.2025 (обновлено: 12:33 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/svo-2033680726.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 06.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял до 230... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:31:00+03:00
2025-08-06T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Ставки и Старый Караван в Донецкой Народной Республике, Дружелюбовка и Купянск в Харьковской области."Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины Snatch производства Великобритании и шесть пикапов. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и восемь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Ставки и Старый Караван в Донецкой Народной Республике, Дружелюбовка и Купянск в Харьковской области.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины Snatch производства Великобритании и шесть пикапов. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и восемь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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