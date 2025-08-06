https://ria.ru/20250806/svo-2033680726.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 06.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял до 230... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:31:00+03:00

2025-08-06T12:31:00+03:00

2025-08-06T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Ставки и Старый Караван в Донецкой Народной Республике, Дружелюбовка и Купянск в Харьковской области."Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины Snatch производства Великобритании и шесть пикапов. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и восемь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)