https://ria.ru/20250806/svo-2033680297.html

ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 06.08.2025

ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 360 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:30:00+03:00

2025-08-06T12:30:00+03:00

2025-08-06T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

димитров

красноармейск

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 360 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 152 мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке.По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Рубежное, Удачное, Ялта Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250806/voenkomat-2033685360.html

димитров

красноармейск

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров, красноармейск