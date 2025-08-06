https://ria.ru/20250806/svo-2033680297.html
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 06.08.2025
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 360 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:30:00+03:00
2025-08-06T12:30:00+03:00
2025-08-06T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 360 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 152 мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке.По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Рубежное, Удачное, Ялта Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Димитров, Красноармейск
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 360 военных в зоне действий "Центра"
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 360 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 152 мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке.
По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Рубежное, Удачное, Ялта Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.