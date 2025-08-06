https://ria.ru/20250806/sud-2033804516.html
Суд продлил домашний арест Шлосбергу*
Суд продлил домашний арест Шлосбергу* - РИА Новости, 06.08.2025
Суд продлил домашний арест Шлосбергу*
Псковский городской суд продлил до 8 октября домашний арест заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:10:00+03:00
2025-08-06T20:10:00+03:00
2025-08-06T20:10:00+03:00
происшествия
россия
лев шлосберг
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Псковский городской суд продлил до 8 октября домашний арест заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* по делу о дискредитации ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. "Псковский городской суд... рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста... Шлосбергу* Л.М... При решении вопроса о продлении меры пресечения суд, заслушав мнения сторон, изучив представленные материалы, учитывая характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, согласился с доводами следствия, продлив срок домашнего ареста до 4-х месяцев по 08.10.2025 включительно", – говорится в сообщении. Псковский горсуд 11 июня отправил Шлосберга* под домашний арест по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). До этого псковское отделение партии "Яблоко" сообщало, что против Шлосберга* возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым*. Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского "Яблока". Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, разместив в соцсети "Одноклассники" видео с дебатами с Пивоваровым*. При этом, как уточняло "Яблоко", Шлосберг* "настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу". Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что соответствующее дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом. В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* в своем Telegram-канале уточнял, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за ее пределами - по уведомлению следователя. Политик неоднократно отмечал, что не признает вину. Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250804/krokus-2033321886.html
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происшествия, россия, лев шлосберг, псковская область
Происшествия, Россия, Лев Шлосберг, Псковская область
Суд продлил домашний арест Шлосбергу*
Суд продлил домашний арест Шлосбергу по делу о дискредитации ВС РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Псковский городской суд продлил до 8 октября домашний арест заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* по делу о дискредитации ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Псковский городской суд... рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста... Шлосбергу* Л.М... При решении вопроса о продлении меры пресечения суд, заслушав мнения сторон, изучив представленные материалы, учитывая характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, согласился с доводами следствия, продлив срок домашнего ареста до 4-х месяцев по 08.10.2025 включительно", – говорится в сообщении.
Псковский горсуд 11 июня отправил Шлосберга
* под домашний арест по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ
(публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).
До этого псковское отделение партии "Яблоко
" сообщало, что против Шлосберга* возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым
*. Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского "Яблока".
Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, разместив в соцсети "Одноклассники
" видео с дебатами с Пивоваровым*. При этом, как уточняло "Яблоко", Шлосберг* "настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу".
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области
сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что соответствующее дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.
В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* в своем Telegram-канале уточнял, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за ее пределами - по уведомлению следователя. Политик неоднократно отмечал, что не признает вину.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента