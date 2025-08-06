https://ria.ru/20250806/sud-2033726239.html
Суд назначил штраф экс-главе самарского Минтранса
Суд назначил штраф экс-главе самарского Минтранса - РИА Новости, 06.08.2025
Суд назначил штраф экс-главе самарского Минтранса
Октябрьский районный суд Самары назначил экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:07:00+03:00
2025-08-06T15:07:00+03:00
2025-08-06T15:59:00+03:00
происшествия
самарская область
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары назначил экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности штраф в 480 тысяч рублей, а затем отменил его, учтя срок содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Пивкина Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности - ред.). Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 480 тысяч рублей в доход государства… С учетом положения части 5 статьи 72 УК РФ освободить Пивкина от назначенного штрафа", - сказала судья.Также суд запретил Пивкину работать на определенных должностях в течение 3 лет. Экс-министра освободили из-под стражи, оставив его под подпиской о невыезде.В статье 72 УК РФ указано, что если осужденному, который находится под стражей до приговора, назначен штраф, лишение права занимать определенные должности, суд может смягчить наказание или полностью освободить подсудимого от него.Изначально Пивкину вменяли превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ).По версии следователей, в 2023 году Пивкин незаконно и необоснованно предоставил самарской компании "Амонд" возможность отремонтировать дорогу "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе, препятствуя при этом работе другой компании - "Дорисс" из Чувашии, которая выиграла тендер по ремонту дороги. Региональный министр транспорта якобы давал соответствующие указания своему заместителю Александру Николаеву, которого ввел в заблуждение. Вместе с подчиненным Пивкин требовал от чувашской компании привлечь "Амонд" в качестве субподрядчика под угрозой лишения "Дорисс" возможности работать в регионе. В результате директор чувашской компании заключила договор субподряда на выполнение части работ на сумму более 841 миллиона рублей.На прениях, которые прошли 5 августа, гособвинение запросило для Пивкина 8 лет колонии. Сторона защиты заявляла, что действия их подзащитного не привели к каким-либо убыткам и ущербу для "Дорисс". Сам Пивкин в суде отрицал свою вину.
https://ria.ru/20250203/mintrans-1996971636.html
https://ria.ru/20241101/prigovor-1981358317.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, самара, россия
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия
Суд назначил штраф экс-главе самарского Минтранса
Суд назначил штраф в 480 тыс руб экс-главе Минтранса Самарской области Пивкину
САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары назначил экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности штраф в 480 тысяч рублей, а затем отменил его, учтя срок содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Пивкина Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 169 УК РФ
(воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности - ред.). Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 480 тысяч рублей в доход государства… С учетом положения части 5 статьи 72 УК РФ освободить Пивкина от назначенного штрафа", - сказала судья.
Также суд запретил Пивкину работать на определенных должностях в течение 3 лет. Экс-министра освободили из-под стражи, оставив его под подпиской о невыезде.
В статье 72 УК РФ указано, что если осужденному, который находится под стражей до приговора, назначен штраф, лишение права занимать определенные должности, суд может смягчить наказание или полностью освободить подсудимого от него.
Изначально Пивкину вменяли превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ).
По версии следователей, в 2023 году Пивкин незаконно и необоснованно предоставил самарской компании "Амонд" возможность отремонтировать дорогу "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе, препятствуя при этом работе другой компании - "Дорисс" из Чувашии, которая выиграла тендер по ремонту дороги. Региональный министр транспорта якобы давал соответствующие указания своему заместителю Александру Николаеву, которого ввел в заблуждение. Вместе с подчиненным Пивкин требовал от чувашской компании привлечь "Амонд" в качестве субподрядчика под угрозой лишения "Дорисс" возможности работать в регионе. В результате директор чувашской компании заключила договор субподряда на выполнение части работ на сумму более 841 миллиона рублей.
На прениях, которые прошли 5 августа, гособвинение запросило для Пивкина 8 лет колонии. Сторона защиты заявляла, что действия их подзащитного не привели к каким-либо убыткам и ущербу для "Дорисс". Сам Пивкин в суде отрицал свою вину.