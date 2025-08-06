https://ria.ru/20250806/sud-2033724501.html

Суд назначил сроки до 20 лет по делу об атаках БПЛА по ж/д в приграничье

Суд назначил сроки до 20 лет по делу об атаках БПЛА по ж/д в приграничье - РИА Новости, 06.08.2025

Суд назначил сроки до 20 лет по делу об атаках БПЛА по ж/д в приграничье

Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам до 20 лет троих фигурантов дела об атаках беспилотников по железнодорожным путям в Белгородской и... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:57:00+03:00

2025-08-06T14:57:00+03:00

2025-08-06T14:59:00+03:00

происшествия

брянская область

белгородская область

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам до 20 лет троих фигурантов дела об атаках беспилотников по железнодорожным путям в Белгородской и Брянской областях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. На прениях сторон гособвинитель запросил для Дмитрия Туриева 22 года лишения свободы, для его жены Татьяны и Максима Косяченко – по 18 лет. "Окончательно по совокупности с прошлым приговором назначить Туриеву 20 лет лишения свободы, первые 4 года отбывать в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года", - огласил решение судья. Косяченко и Туриева получили по 16 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму более 60 миллионов рублей.Защита настаивала на рассмотрении дела в закрытом режиме, однако судья дал возможность прокурору огласить обвинительное заключение, после выступления которого Косяченко и Туриева вину не признали, частично признал вину лишь Туриев, но уточнил, что отправлял сим-карты, и "категорически" отверг обвинения в совершении теракта. Затем процесс был закрыт для слушателей. По версии следствия, "не позднее октября 2022 года Туриев, Туриева и Косяченко вступили в организованную преступную группу для дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, объектов путей связи в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской областях". Как следует из материалов дела, фигуранты намеревались совершать теракты на ж/д инфраструктуре в Белгородской и Брянской областях. Они подыскивали соучастников, оружие, обеспечивали взаимодействие между членами орггруппы, предоставляли средства связи, приобретали сим-карты. В рамках планах они использовали беспилотные летальные аппараты. В 2023 году, по версии следствия, они совершили три взрыва поездов на железнодорожных путях в Брянской и Белгородской областях. Фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта в составе орггруппы, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба).

https://ria.ru/20250728/puteprovod-2032013009.html

https://ria.ru/20250806/krokus-2033600901.html

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033543732.html

брянская область

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, белгородская область, россия, украина