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Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова - РИА Новости, 06.08.2025
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10:14 06.08.2025 (обновлено: 13:33 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/sud-2033627854.html
Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова
Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова - РИА Новости, 06.08.2025
Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова
Лефортовский суд Москвы подтвердил, что арестованный за госизмену Вадим Салтыковский - профессор РЭУ им. Плеханова. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы подтвердил, что арестованный за госизмену Вадим Салтыковский - профессор РЭУ им. Плеханова. "Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 июля 2025 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Салтыковского В.А. (профессор РЭУ им. Плеханова), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении пресс-секретаря суда, размещенном на официальном сайте суда. Там уточняется, что срок ареста установлен до 25 сентября. Ранее сообщение об аресте появилось в электронной картотеке столичных судебных дел. В вузе РИА Новости тогда заявили, что Вадим Салтыковский не числится в актуальной базе сотрудников РЭУ имени Плеханова. Статья УК РФ "Госизмена" предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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происшествия, москва, россия, рэу имени г. в. плеханова
Происшествия, Москва, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова

Лефортовский суд подтвердил арест профессора РЭУ им. Плеханова Салтыковского

© Фото : РЭУ им. Г.В. ПлехановаВадим Салтыковский
Вадим Салтыковский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : РЭУ им. Г.В. Плеханова
Вадим Салтыковский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы подтвердил, что арестованный за госизмену Вадим Салтыковский - профессор РЭУ им. Плеханова.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 июля 2025 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Салтыковского В.А. (профессор РЭУ им. Плеханова), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении пресс-секретаря суда, размещенном на официальном сайте суда.
Там уточняется, что срок ареста установлен до 25 сентября.
Ранее сообщение об аресте появилось в электронной картотеке столичных судебных дел. В вузе РИА Новости тогда заявили, что Вадим Салтыковский не числится в актуальной базе сотрудников РЭУ имени Плеханова.
Статья УК РФ "Госизмена" предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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