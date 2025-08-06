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Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова

Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова - РИА Новости, 06.08.2025

Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова

Лефортовский суд Москвы подтвердил, что арестованный за госизмену Вадим Салтыковский - профессор РЭУ им. Плеханова. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:14:00+03:00

2025-08-06T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы подтвердил, что арестованный за госизмену Вадим Салтыковский - профессор РЭУ им. Плеханова. "Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 июля 2025 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Салтыковского В.А. (профессор РЭУ им. Плеханова), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении пресс-секретаря суда, размещенном на официальном сайте суда. Там уточняется, что срок ареста установлен до 25 сентября. Ранее сообщение об аресте появилось в электронной картотеке столичных судебных дел. В вузе РИА Новости тогда заявили, что Вадим Салтыковский не числится в актуальной базе сотрудников РЭУ имени Плеханова. Статья УК РФ "Госизмена" предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

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