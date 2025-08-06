Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/subsidii-2033593666.html
Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ
Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ - РИА Новости, 06.08.2025
Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ
Россияне могут получить субсидию, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенный процент дохода, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:16:00+03:00
2025-08-06T03:16:00+03:00
общество
москва
дмитрий бондарь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926901141_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_89de73cb59683282f3f8c60f1a87b2f5.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне могут получить субсидию, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенный процент дохода, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Как правило, претендовать на жилищные субсидии могут те, кто тратит на оплату ЖКУ больше 22% дохода. Однако в некоторых регионах порог может быть ниже. Например, в Москве это 10%.Важное условие для получения субсидии — отсутствие судебных долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг за последние три года."Заявку можно подать через "Госуслуги". Время рассмотрения составляет до десяти рабочих дней. Если успеть подать заявление до 15-го числа, выплату начислят с текущего месяца", — указал Бондарь.Субсидия предоставляется на шесть месяцев. По истечении этого срока она может быть продлена.
https://ria.ru/20250720/depozity-2030215493.html
https://ria.ru/20250719/skidka-2030087473.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926901141_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_5f654f8c56323f83f2a68de8721c0100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, дмитрий бондарь, россия
Общество, Москва, Дмитрий Бондарь, Россия
Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Бондарь: россияне могут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКвитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне могут получить субсидию, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенный процент дохода, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Как правило, претендовать на жилищные субсидии могут те, кто тратит на оплату ЖКУ больше 22% дохода. Однако в некоторых регионах порог может быть ниже. Например, в Москве это 10%.
Рублевые купюры разного достоинства и платежный документ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Россиян с депозитами предупредили о возможном подорожании ЖКУ
20 июля, 03:18
Важное условие для получения субсидии — отсутствие судебных долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг за последние три года.
«
"Заявку можно подать через "Госуслуги". Время рассмотрения составляет до десяти рабочих дней. Если успеть подать заявление до 15-го числа, выплату начислят с текущего месяца", — указал Бондарь.
Субсидия предоставляется на шесть месяцев. По истечении этого срока она может быть продлена.
Счет на оплату ЖКХ. - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Раскрыто, кому дадут скидку 30-50% на оплату ЖКУ
19 июля, 03:18
 
ОбществоМоскваДмитрий БондарьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала