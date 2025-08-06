https://ria.ru/20250806/subsidii-2033593666.html

Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ - РИА Новости, 06.08.2025

Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Россияне могут получить субсидию, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенный процент дохода, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:16:00+03:00

2025-08-06T03:16:00+03:00

2025-08-06T03:16:00+03:00

общество

москва

дмитрий бондарь

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне могут получить субсидию, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенный процент дохода, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Как правило, претендовать на жилищные субсидии могут те, кто тратит на оплату ЖКУ больше 22% дохода. Однако в некоторых регионах порог может быть ниже. Например, в Москве это 10%.Важное условие для получения субсидии — отсутствие судебных долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг за последние три года."Заявку можно подать через "Госуслуги". Время рассмотрения составляет до десяти рабочих дней. Если успеть подать заявление до 15-го числа, выплату начислят с текущего месяца", — указал Бондарь.Субсидия предоставляется на шесть месяцев. По истечении этого срока она может быть продлена.

https://ria.ru/20250720/depozity-2030215493.html

https://ria.ru/20250719/skidka-2030087473.html

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общество, москва, дмитрий бондарь, россия