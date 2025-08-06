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Пятеро военных ранены при стрельбе на американской базе Форт Стюарт
Пятеро военных ранены при стрельбе на американской базе Форт Стюарт - РИА Новости, 06.08.2025
Пятеро военных ранены при стрельбе на американской базе Форт Стюарт
Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:54:00+03:00
2025-08-06T19:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база. "Сегодня пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в армейский госпиталь Уинн для дальнейшего лечения. Угрозы для гражданского населения нет", - говорится в заявлении на странице базы в cоцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, джорджия
Пятеро военных ранены при стрельбе на американской базе Форт Стюарт
Пятеро военных ранены в ходе стрельбы на американской военной базе Форт Стюарт
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база.
"Сегодня пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в армейский госпиталь Уинн для дальнейшего лечения. Угрозы для гражданского населения нет", - говорится в заявлении на странице базы в cоцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская