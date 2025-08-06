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СМИ: против сенатора США завели дело по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 06.08.2025
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06:17 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ssha-2033602483.html
СМИ: против сенатора США завели дело по подозрению в мошенничестве
СМИ: против сенатора США завели дело по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ: против сенатора США завели дело по подозрению в мошенничестве
В США начато уголовное расследование в отношении сенатора-демократа Адама Шиффа по подозрению в ипотечном мошенничестве, сообщает телеканал Fox News со ссылкой... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:17:00+03:00
2025-08-06T06:17:00+03:00
сша
калифорния
мэриленд
адам шифф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В США начато уголовное расследование в отношении сенатора-демократа Адама Шиффа по подозрению в ипотечном мошенничестве, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в американской администрации. "Сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, находится под следствием по уголовному делу по обвинению в ипотечном мошенничестве... Прокуратура США в Мэриленде проводит уголовное расследование в связи с возможными обвинениями в ипотечном мошенничестве", - говорится в сообщении. По информации телеканала, Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) направило в минюст уголовное дело, в котором утверждается, что Шифф неоднократно подделывал банковские документы и имущественные ведомости, чтобы получить более выгодные условия предоставления займа.
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сша, калифорния, мэриленд, адам шифф
США, Калифорния, Мэриленд, Адам Шифф
СМИ: против сенатора США завели дело по подозрению в мошенничестве

Fox News: в США завели дело против сенатора Шиффа по подозрению в мошенничестве

© AP Photo / Cliff OwenАдам Шифф
Адам Шифф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Адам Шифф. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В США начато уголовное расследование в отношении сенатора-демократа Адама Шиффа по подозрению в ипотечном мошенничестве, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в американской администрации.
"Сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, находится под следствием по уголовному делу по обвинению в ипотечном мошенничестве... Прокуратура США в Мэриленде проводит уголовное расследование в связи с возможными обвинениями в ипотечном мошенничестве", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) направило в минюст уголовное дело, в котором утверждается, что Шифф неоднократно подделывал банковские документы и имущественные ведомости, чтобы получить более выгодные условия предоставления займа.
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СШАКалифорнияМэрилендАдам Шифф
 
 
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