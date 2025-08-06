Рейтинг@Mail.ru
В США продадут с аукциона суперъяхту, якобы принадлежащую Керимову - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ssha-2033595003.html
В США продадут с аукциона суперъяхту, якобы принадлежащую Керимову
В США продадут с аукциона суперъяхту, якобы принадлежащую Керимову - РИА Новости, 06.08.2025
В США продадут с аукциона суперъяхту, якобы принадлежащую Керимову
Власти США выставили на аукцион конфискованную "суперъяхту", которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Сулейману Керимову, и намерены определить... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:35:00+03:00
2025-08-06T03:35:00+03:00
в мире
россия
сша
сан-диего
сулейман керимов
керимов
дмитрий медведев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Власти США выставили на аукцион конфискованную "суперъяхту", которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Сулейману Керимову, и намерены определить покупателя к 10 сентября 2025 года, следует из документа американского минюста, с которым ознакомились РИА Новости. "Моторная яхта Amadea была конфискована (в порядке судебного ареста) Соединенными Штатами Америки… будет продана на закрытом аукционе победителю, который предложит наивысшую цену, на месте стоянки в Сан-Диего, штат Калифорния. Аукцион назначен на 10 сентября 2025 года", - указано в документе. Отмечается, что первого июля Морская служба США разрешила выставить судно на торги. Согласно перечисленным в документе требованиям, для участия в аукционе потенциальные покупатели должны иметь состояние не менее 500 миллионов долларов, предоставить депозит в размере десяти миллионов долларов, пройти предварительную проверку на соблюдение требований информации о приобретателе, а также выполнить иные требования для допуска к торгам. Суд в США ранее отказывался дать властям право продать якобы яхту Керимова, конфискованную США на Фиджи. Ее стоимость оценивается выше 300 миллионов долларов. СМИ, ссылаясь на документы суда, сообщали, что американским налогоплательщикам содержание конфискованной США яхты обходится почти в 1 миллион долларов в месяц. Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, якобы была приобретена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца". Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250327/darchiev-2007595583.html
https://ria.ru/20250108/ssha-1992784260.html
россия
сша
сан-диего
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сан-диего, сулейман керимов, керимов, дмитрий медведев, оон
В мире, Россия, США, Сан-Диего, Сулейман Керимов, Керимов, Дмитрий Медведев, ООН
В США продадут с аукциона суперъяхту, якобы принадлежащую Керимову

Якобы принадлежащую Керимову суперъяхту продадут с аукциона в США 10 сентября

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Власти США выставили на аукцион конфискованную "суперъяхту", которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Сулейману Керимову, и намерены определить покупателя к 10 сентября 2025 года, следует из документа американского минюста, с которым ознакомились РИА Новости.
"Моторная яхта Amadea была конфискована (в порядке судебного ареста) Соединенными Штатами Америки… будет продана на закрытом аукционе победителю, который предложит наивысшую цену, на месте стоянки в Сан-Диего, штат Калифорния. Аукцион назначен на 10 сентября 2025 года", - указано в документе.
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Посол в США Дарчиев займется возвращением конфискованных у России объектов
27 марта, 03:53
Отмечается, что первого июля Морская служба США разрешила выставить судно на торги.
Согласно перечисленным в документе требованиям, для участия в аукционе потенциальные покупатели должны иметь состояние не менее 500 миллионов долларов, предоставить депозит в размере десяти миллионов долларов, пройти предварительную проверку на соблюдение требований информации о приобретателе, а также выполнить иные требования для допуска к торгам.
Суд в США ранее отказывался дать властям право продать якобы яхту Керимова, конфискованную США на Фиджи. Ее стоимость оценивается выше 300 миллионов долларов. СМИ, ссылаясь на документы суда, сообщали, что американским налогоплательщикам содержание конфискованной США яхты обходится почти в 1 миллион долларов в месяц. Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, якобы была приобретена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца".
Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.
РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Майами, Флорида - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину
8 января, 06:15
 
В миреРоссияСШАСан-ДиегоСулейман КеримовКеримовДмитрий МедведевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала