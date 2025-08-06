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Артиллерия "Днепра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области
Артиллерия "Днепра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.08.2025
Артиллерия "Днепра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили расчет БПЛА вооруженных сил Украины в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:05:00+03:00
2025-08-06T05:05:00+03:00
2025-08-06T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили расчет БПЛА вооруженных сил Украины в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России. "Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес точный удар по укрепленному блиндажу, в котором укрывался расчет БПЛА ВСУ, в результате чего произошло возгорание и уничтожение цели", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, расчет БПЛА противника был обнаружен средствами воздушной разведки, а его поражение свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр", что позволяет подавлять живую силу ВСУ, в том числе расчетов дронов. "Нам разведка дает координаты, мы отрабатываем по этим координатам, потому что работаем напрямую с разведчиками - они нам выявляют точки (нанесения ударов - ред.), "опорники", - рассказал журналистам старший наводчик подразделения БПЛА с позывным "Лукас".
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллерия "Днепра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области
Минобороны: артиллерия "Днепра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области