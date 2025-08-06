https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033598990.html

Артиллерия "Днепра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллерия "Днепра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.08.2025

Артиллерия "Днепра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили расчет БПЛА вооруженных сил Украины в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:05:00+03:00

2025-08-06T05:05:00+03:00

2025-08-06T05:05:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили расчет БПЛА вооруженных сил Украины в укрепленном блиндаже в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России. "Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес точный удар по укрепленному блиндажу, в котором укрывался расчет БПЛА ВСУ, в результате чего произошло возгорание и уничтожение цели", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, расчет БПЛА противника был обнаружен средствами воздушной разведки, а его поражение свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр", что позволяет подавлять живую силу ВСУ, в том числе расчетов дронов. "Нам разведка дает координаты, мы отрабатываем по этим координатам, потому что работаем напрямую с разведчиками - они нам выявляют точки (нанесения ударов - ред.), "опорники", - рассказал журналистам старший наводчик подразделения БПЛА с позывным "Лукас".

https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033598725.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)