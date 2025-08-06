Рейтинг@Mail.ru
"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033598725.html
"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ
"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ
Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в ЛНР,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:02:00+03:00
2025-08-06T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883596012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5634001c047162b3d0fd83761ac6965b.jpg
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) последнего поколения "Торнадо-С" наносят точные удары по ключевым военным объектам противника на существенном отдалении от линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цель находится на расстоянии нескольких десятков километров. В оборонном ведомстве добавили, что РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР в ночное время.
https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033597328.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883596012_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33749a6e19336365c1385431e0ab19c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ

Минобороны: расчет "Торнадо-С" уничтожил в ЛНР пункт дислокации ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСнаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) последнего поколения "Торнадо-С" наносят точные удары по ключевым военным объектам противника на существенном отдалении от линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что цель находится на расстоянии нескольких десятков километров.
В оборонном ведомстве добавили, что РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР в ночное время.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Боец рассказал о попытках ВСУ удержать Волчанск
Вчера, 04:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала