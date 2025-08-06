https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033598725.html

"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ

"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ

Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в ЛНР,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:02:00+03:00

2025-08-06T05:02:00+03:00

2025-08-06T05:02:00+03:00

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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) последнего поколения "Торнадо-С" наносят точные удары по ключевым военным объектам противника на существенном отдалении от линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цель находится на расстоянии нескольких десятков километров. В оборонном ведомстве добавили, что РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР в ночное время.

https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033597328.html

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безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины