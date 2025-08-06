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"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ
"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ
Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в ЛНР,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:02:00+03:00
2025-08-06T05:02:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) последнего поколения "Торнадо-С" наносят точные удары по ключевым военным объектам противника на существенном отдалении от линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цель находится на расстоянии нескольких десятков километров. В оборонном ведомстве добавили, что РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР в ночное время.
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безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Торнадо-С" группировки "Запад" уничтожили в ЛНР пункт дислокации ВСУ
Минобороны: расчет "Торнадо-С" уничтожил в ЛНР пункт дислокации ВСУ