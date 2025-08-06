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Боец рассказал о попытках ВСУ удержать Волчанск - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:20 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033597328.html
Боец рассказал о попытках ВСУ удержать Волчанск
Боец рассказал о попытках ВСУ удержать Волчанск - РИА Новости, 06.08.2025
Боец рассказал о попытках ВСУ удержать Волчанск
Украинские силы безуспешно пытаются удержать Волчанск, цепляясь за каждый дом и используя в обороне артиллерию, беспилотники и РЭБ, однако российские... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:20:00+03:00
2025-08-06T04:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Украинские силы безуспешно пытаются удержать Волчанск, цепляясь за каждый дом и используя в обороне артиллерию, беспилотники и РЭБ, однако российские подразделения постепенно продвигаются вперёд, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Закат" "Противник цепляется за каждый дом и метр, за каждое здание, активно применяет БПЛА, артиллерию и РЭБ. Но с момента продвижения линии фронта обстановка в тыловых районах становится более благоприятной", — отметил собеседник. По его словам, российские войска методично выбивают противника с позиций, продвигаясь вперёд, а украинские подразделения периодически отходят на вторую линию обороны. Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги — в приграничье к северу от Купянска. При этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы — едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033388338.html
https://ria.ru/20250805/vsu-2033569501.html
харьковская область
волчанск
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харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о попытках ВСУ удержать Волчанск

ВСУ цепляются за каждый дом в Волчанске, пытаясь его удержать

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Украинские силы безуспешно пытаются удержать Волчанск, цепляясь за каждый дом и используя в обороне артиллерию, беспилотники и РЭБ, однако российские подразделения постепенно продвигаются вперёд, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Закат"
"Противник цепляется за каждый дом и метр, за каждое здание, активно применяет БПЛА, артиллерию и РЭБ. Но с момента продвижения линии фронта обстановка в тыловых районах становится более благоприятной", — отметил собеседник.
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По его словам, российские войска методично выбивают противника с позиций, продвигаясь вперёд, а украинские подразделения периодически отходят на вторую линию обороны.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги — в приграничье к северу от Купянска. При этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы — едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВолчанскВооруженные силы Украины
 
 
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