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Боец ВС России уничтожил более десяти украинских дронов - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:12 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033586890.html
Боец ВС России уничтожил более десяти украинских дронов
Боец ВС России уничтожил более десяти украинских дронов - РИА Новости, 06.08.2025
Боец ВС России уничтожил более десяти украинских дронов
Гвардии рядовой Андрей Сасин уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T00:12:00+03:00
2025-08-06T00:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гвардии рядовой Андрей Сасин уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны России. Расчет гаубицы Д-30, в составе которого действовал Андрей, выполнял боевую задачу по поддержке артиллерийским огнем наступающих сил штурмового подразделения. "Проявляя хладнокровие, он оперативно занял наиболее выгодную позицию и открыл огонь по воздушным целям, защищая товарищей и орудие. Расчет гаубицы в это время продолжал работу и уничтожал огневые точки украинских боевиков. Несколько часов прицельными выстрелами отбивая атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, Андрей уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе орудия", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря отважным действиям рядового Андрея Сасина все атаки вражеских БПЛА были отбиты, расчет орудия уничтожил несколько огневых точек противника, что способствовало продвижению штурмового подразделения.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Боец ВС России уничтожил более десяти украинских дронов

Минобороны: боец ВС России уничтожил более десяти украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гвардии рядовой Андрей Сасин уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны России.
Расчет гаубицы Д-30, в составе которого действовал Андрей, выполнял боевую задачу по поддержке артиллерийским огнем наступающих сил штурмового подразделения.
"Проявляя хладнокровие, он оперативно занял наиболее выгодную позицию и открыл огонь по воздушным целям, защищая товарищей и орудие. Расчет гаубицы в это время продолжал работу и уничтожал огневые точки украинских боевиков. Несколько часов прицельными выстрелами отбивая атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, Андрей уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе орудия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря отважным действиям рядового Андрея Сасина все атаки вражеских БПЛА были отбиты, расчет орудия уничтожил несколько огневых точек противника, что способствовало продвижению штурмового подразделения.
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