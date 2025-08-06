https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033586890.html

Боец ВС России уничтожил более десяти украинских дронов

Боец ВС России уничтожил более десяти украинских дронов - РИА Новости, 06.08.2025

Боец ВС России уничтожил более десяти украинских дронов

Гвардии рядовой Андрей Сасин уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T00:12:00+03:00

2025-08-06T00:12:00+03:00

2025-08-06T00:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гвардии рядовой Андрей Сасин уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны России. Расчет гаубицы Д-30, в составе которого действовал Андрей, выполнял боевую задачу по поддержке артиллерийским огнем наступающих сил штурмового подразделения. "Проявляя хладнокровие, он оперативно занял наиболее выгодную позицию и открыл огонь по воздушным целям, защищая товарищей и орудие. Расчет гаубицы в это время продолжал работу и уничтожал огневые точки украинских боевиков. Несколько часов прицельными выстрелами отбивая атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, Андрей уничтожил свыше десяти вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе орудия", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря отважным действиям рядового Андрея Сасина все атаки вражеских БПЛА были отбиты, расчет орудия уничтожил несколько огневых точек противника, что способствовало продвижению штурмового подразделения.

https://ria.ru/20250805/vsu-2033569501.html

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