https://ria.ru/20250806/sochi-2033818914.html

Пассажиры тестового рейса из Сочи в Сухум оценили возможности маршрута

Пассажиры тестового рейса из Сочи в Сухум оценили возможности маршрута - РИА Новости, 06.08.2025

Пассажиры тестового рейса из Сочи в Сухум оценили возможности маршрута

Пассажиры первого тестового рейса Сочи-Сухум, прибывшие в столицу Абхазии на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М", высоко оценили... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:06:00+03:00

2025-08-06T23:06:00+03:00

2025-08-06T23:06:00+03:00

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сухум

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СУХУМ, 6 авг – РИА Новости. Пассажиры первого тестового рейса Сочи-Сухум, прибывшие в столицу Абхазии на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М", высоко оценили возможности нового морского маршрута, передает корреспондент РИА Новости. Для жителей республики Абхазии открытие нового морского пути стало большим событием. Пассажиры отметили, что путешествие по Черному морю было комфортным и заняло немного времени по сравнению с другими видами транспорта. "Это замечательно, что "Комету" запустили между нами - почти два с половиной часа до Сочи. Порой бывает, что мы на границе стоим эти два с половиной часа. Помимо того, что мы, жители Абхазии, любуемся красотой своей родной природы, и наши братья - соседи из России - будут приезжать, смотреть на красоту. Приедут в самое сердце Абхазии - в Сухум - напрямую на "Комете", - поделилась впечатлениями с РИА Новости Мариам Жиба из Пицунды. "Я впечатлена всем, очень нравится вид: смотришь с одной стороны - море, с другой стороны - горы. Сравнивая между путешествиями, автомобильным транспортом и морским, - по трассе, возможно, быстрее. Но, если хочется поехать домой в Абхазию или в Сочи, например, отдохнуть, если выбирать между видами транспорта, то я точно выберу морской путь", - сказала РИА Новости одна из пассажирок Елизавета Колягина из Сухума. "Обычно в Абхазию добираюсь на электричке, например, на новой "Диоскурии", а сейчас первый раз на "Комете". Здорово, что вновь возобновили этот транспорт. О морском сообщении много рассказывали родители, когда они были еще молодыми: тогда постоянно теплоходы ходили между Сочи и Абхазией. Будем надеяться, что будут чаще эти рейсы и доступны для нас, пассажиров", - рассказала РИА Новости жительница Сочи Кристина. Первый тестовый рейс с пассажирами впервые отправился сегодня по морскому пути Сочи-Сухум на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" при полной загрузке пассажиров. Морское путешествие продлилось всего 2,5 часа. Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса. Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 км/ч). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания – восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

https://ria.ru/20250612/reys-2022496912.html

https://ria.ru/20250806/sukhum-2033801826.html

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путешествия, сочи, абхазия, сухум