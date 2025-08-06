Швеция затягивает конфликт, накачивая Киев деньгами, заявил посол
Посол России Беляев обвинил Швецию в накачивании киевского режима деньгами
Сергей Беляев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя участие Швеции в закупках американского вооружения для ВСУ.
"Шведское правительство продолжает накачивать деньгами преступный киевский режим, что ведет к затягиванию украинского конфликта", - сказал посол.
Он отметил, что из 500 миллионов долларов, выделенных тремя североевропейскими странами на закупки американского вооружения для ВСУ, Швеция взяла на себя больше половины этой суммы - порядка 275 миллионов долларов.
"Например, это даже привело к нехватке машин скорой помощи в столичном регионе. Множатся и другие проблемы в экономике, образовании, сфере работы с молодежью", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что с начала СВО объем шведской военной помощи Украине составил 8,6 миллиарда долларов.
Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.