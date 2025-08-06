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Швеция затягивает конфликт, накачивая Киев деньгами, заявил посол - РИА Новости, 06.08.2025
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12:55 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/shvetsiya-2033689692.html
Швеция затягивает конфликт, накачивая Киев деньгами, заявил посол
Швеция затягивает конфликт, накачивая Киев деньгами, заявил посол - РИА Новости, 06.08.2025
Швеция затягивает конфликт, накачивая Киев деньгами, заявил посол
Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:55:00+03:00
2025-08-06T12:55:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
сергей беляев
вооруженные силы украины
швеция
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя участие Швеции в закупках американского вооружения для ВСУ. Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти. "Шведское правительство продолжает накачивать деньгами преступный киевский режим, что ведет к затягиванию украинского конфликта", - сказал посол. Он отметил, что из 500 миллионов долларов, выделенных тремя североевропейскими странами на закупки американского вооружения для ВСУ, Швеция взяла на себя больше половины этой суммы - порядка 275 миллионов долларов. Беляев добавил, что в целях изыскания все новых средств для нужд Киева, правительство вынуждено сокращать расходы на социальные программы. "Например, это даже привело к нехватке машин скорой помощи в столичном регионе. Множатся и другие проблемы ­ в экономике, образовании, сфере работы с молодежью", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что с начала СВО объем шведской военной помощи Украине составил 8,6 миллиарда долларов. Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033624079.html
https://ria.ru/20250730/evrosojuz-2032260959.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей беляев, вооруженные силы украины, швеция
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Беляев, Вооруженные силы Украины, Швеция
Швеция затягивает конфликт, накачивая Киев деньгами, заявил посол

Посол России Беляев обвинил Швецию в накачивании киевского режима деньгами

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Беляев
Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сергей Беляев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя участие Швеции в закупках американского вооружения для ВСУ.
Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти.
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Вчера, 09:47
"Шведское правительство продолжает накачивать деньгами преступный киевский режим, что ведет к затягиванию украинского конфликта", - сказал посол.
Он отметил, что из 500 миллионов долларов, выделенных тремя североевропейскими странами на закупки американского вооружения для ВСУ, Швеция взяла на себя больше половины этой суммы - порядка 275 миллионов долларов.
Беляев добавил, что в целях изыскания все новых средств для нужд Киева, правительство вынуждено сокращать расходы на социальные программы.
"Например, это даже привело к нехватке машин скорой помощи в столичном регионе. Множатся и другие проблемы ­ в экономике, образовании, сфере работы с молодежью", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что с начала СВО объем шведской военной помощи Украине составил 8,6 миллиарда долларов.
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Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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