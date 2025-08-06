https://ria.ru/20250806/shpion-2033720300.html

Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой

Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой - РИА Новости, 06.08.2025

Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой

Верховный суд Крыма отправил колонию на 18 лет симферопольца, передававшего ГУР МО Украины сведения о передвижениях цистерн с топливом на нефтебазу Феодосии,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:42:00+03:00

2025-08-06T14:42:00+03:00

2025-08-06T16:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

феодосия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Верховный суд Крыма отправил колонию на 18 лет симферопольца, передававшего ГУР МО Украины сведения о передвижениях цистерн с топливом на нефтебазу Феодосии, сообщила прокуратура региона. Установлено, что в ноябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, мужчина, находясь вблизи города Феодосии, инициативно собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов. Видеозапись передвижения и географические координаты терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины, говорится в сообщении. "Он признан виновным в государственной измене. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев" ,- сообщили в прокуратуре. Действия симферопольца были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября 2024 года. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил несколько емкостей для хранения нефтепродуктов. В городе вводили режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, свыше тысячи человек были эвакуированы.

https://ria.ru/20250716/mekhanik-2029455080.html

https://ria.ru/20250722/nabu-2030595993.html

республика крым

феодосия

симферополь

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происшествия, республика крым, феодосия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь