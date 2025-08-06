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Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 06.08.2025 (обновлено: 16:47 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/shpion-2033720300.html
Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой
Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой - РИА Новости, 06.08.2025
Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой
Верховный суд Крыма отправил колонию на 18 лет симферопольца, передававшего ГУР МО Украины сведения о передвижениях цистерн с топливом на нефтебазу Феодосии,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:42:00+03:00
2025-08-06T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
феодосия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Верховный суд Крыма отправил колонию на 18 лет симферопольца, передававшего ГУР МО Украины сведения о передвижениях цистерн с топливом на нефтебазу Феодосии, сообщила прокуратура региона. Установлено, что в ноябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, мужчина, находясь вблизи города Феодосии, инициативно собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов. Видеозапись передвижения и географические координаты терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины, говорится в сообщении. "Он признан виновным в государственной измене. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев" ,- сообщили в прокуратуре. Действия симферопольца были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября 2024 года. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил несколько емкостей для хранения нефтепродуктов. В городе вводили режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, свыше тысячи человек были эвакуированы.
https://ria.ru/20250716/mekhanik-2029455080.html
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республика крым
феодосия
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происшествия, республика крым, феодосия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Феодосия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Симферополь
Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой

Шпионившему за нефтебазой в Феодосии жителю Симферополя дали 18 лет колонии

© Прокуратура Республики Крым/TelegramЖитель Крыма, обвиняемый в госизмене
Житель Крыма, обвиняемый в госизмене - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Прокуратура Республики Крым/Telegram
Житель Крыма, обвиняемый в госизмене
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Верховный суд Крыма отправил колонию на 18 лет симферопольца, передававшего ГУР МО Украины сведения о передвижениях цистерн с топливом на нефтебазу Феодосии, сообщила прокуратура региона.
Установлено, что в ноябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, мужчина, находясь вблизи города Феодосии, инициативно собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов. Видеозапись передвижения и географические координаты терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины, говорится в сообщении.
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"Он признан виновным в государственной измене. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев" ,- сообщили в прокуратуре.
Действия симферопольца были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября 2024 года. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил несколько емкостей для хранения нефтепродуктов. В городе вводили режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, свыше тысячи человек были эвакуированы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика КрымФеодосияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Симферополь
 
 
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