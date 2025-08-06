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Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой
Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой - РИА Новости, 06.08.2025
Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой
Верховный суд Крыма отправил колонию на 18 лет симферопольца, передававшего ГУР МО Украины сведения о передвижениях цистерн с топливом на нефтебазу Феодосии,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:42:00+03:00
2025-08-06T14:42:00+03:00
2025-08-06T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
феодосия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Верховный суд Крыма отправил колонию на 18 лет симферопольца, передававшего ГУР МО Украины сведения о передвижениях цистерн с топливом на нефтебазу Феодосии, сообщила прокуратура региона. Установлено, что в ноябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, мужчина, находясь вблизи города Феодосии, инициативно собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов. Видеозапись передвижения и географические координаты терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины, говорится в сообщении. "Он признан виновным в государственной измене. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев" ,- сообщили в прокуратуре. Действия симферопольца были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября 2024 года. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил несколько емкостей для хранения нефтепродуктов. В городе вводили режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, свыше тысячи человек были эвакуированы.
https://ria.ru/20250716/mekhanik-2029455080.html
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происшествия, республика крым, феодосия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Феодосия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Симферополь
Житель Симферополя получил срок за шпионаж за нефтебазой
Шпионившему за нефтебазой в Феодосии жителю Симферополя дали 18 лет колонии