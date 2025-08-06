https://ria.ru/20250806/shkola-2033805789.html
Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист
Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист - РИА Новости, 06.08.2025
Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист
Наличие школьной формы в образовательных учреждениях воспитывает вкус с самого детства, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал стилист, модный эксперт... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наличие школьной формы в образовательных учреждениях воспитывает вкус с самого детства, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал стилист, модный эксперт Алексей Сухарев. С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы. "Я искренне считаю, что наличие школьной формы в школах — это прекрасная идея. Во-первых, это воспитывает вкус с самого раннего детства. Во-вторых, это дает детям понять, что существует определенная уместность — что можно носить в школу, а что за её пределами", - сказал Сухарев. Он добавил, что должен быть вариативный комплект вещей, которые дети смогут самостоятельно выбирать каждое утро, но, тем не менее, находиться в рамках дресс-кода. Модный эксперт со ссылкой на Минпросвещения РФ отметил, что школьная форма, которая была представлена в среду на пресс-конференции, это "лишь примеры, которые соответствуют техническим требованиям, выставляемым к производителям формы". В пресс-службе министерства также заявили, что вводить единую школьную форму не планируется, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.
https://ria.ru/20250806/minprosveschenie-2033716113.html
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общество, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист
Сухарев рассказал, что школьная форма воспитывает вкус с самого детства
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наличие школьной формы в образовательных учреждениях воспитывает вкус с самого детства, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал стилист, модный эксперт Алексей Сухарев.
С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта
, утверждающие ГОСТ школьной формы.
"Я искренне считаю, что наличие школьной формы в школах — это прекрасная идея. Во-первых, это воспитывает вкус с самого раннего детства. Во-вторых, это дает детям понять, что существует определенная уместность — что можно носить в школу, а что за её пределами", - сказал Сухарев.
Он добавил, что должен быть вариативный комплект вещей, которые дети смогут самостоятельно выбирать каждое утро, но, тем не менее, находиться в рамках дресс-кода.
Модный эксперт со ссылкой на Минпросвещения РФ
отметил, что школьная форма, которая была представлена в среду на пресс-конференции, это "лишь примеры, которые соответствуют техническим требованиям, выставляемым к производителям формы".
В пресс-службе министерства также заявили, что вводить единую школьную форму не планируется, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.