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Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист - РИА Новости, 06.08.2025
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20:23 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/shkola-2033805789.html
Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист
Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист - РИА Новости, 06.08.2025
Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист
Наличие школьной формы в образовательных учреждениях воспитывает вкус с самого детства, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал стилист, модный эксперт... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:23:00+03:00
2025-08-06T20:23:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наличие школьной формы в образовательных учреждениях воспитывает вкус с самого детства, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал стилист, модный эксперт Алексей Сухарев. С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы. "Я искренне считаю, что наличие школьной формы в школах — это прекрасная идея. Во-первых, это воспитывает вкус с самого раннего детства. Во-вторых, это дает детям понять, что существует определенная уместность — что можно носить в школу, а что за её пределами", - сказал Сухарев. Он добавил, что должен быть вариативный комплект вещей, которые дети смогут самостоятельно выбирать каждое утро, но, тем не менее, находиться в рамках дресс-кода. Модный эксперт со ссылкой на Минпросвещения РФ отметил, что школьная форма, которая была представлена в среду на пресс-конференции, это "лишь примеры, которые соответствуют техническим требованиям, выставляемым к производителям формы". В пресс-службе министерства также заявили, что вводить единую школьную форму не планируется, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.
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общество, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Школьная форма воспитывает вкус с самого детства, считает стилист

Сухарев рассказал, что школьная форма воспитывает вкус с самого детства

© РИА Новости / Максим БогодвидУчитель проводит урок для первоклассников
Учитель проводит урок для первоклассников - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Учитель проводит урок для первоклассников. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наличие школьной формы в образовательных учреждениях воспитывает вкус с самого детства, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал стилист, модный эксперт Алексей Сухарев.
С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы.
"Я искренне считаю, что наличие школьной формы в школах — это прекрасная идея. Во-первых, это воспитывает вкус с самого раннего детства. Во-вторых, это дает детям понять, что существует определенная уместность — что можно носить в школу, а что за её пределами", - сказал Сухарев.
Он добавил, что должен быть вариативный комплект вещей, которые дети смогут самостоятельно выбирать каждое утро, но, тем не менее, находиться в рамках дресс-кода.
Модный эксперт со ссылкой на Минпросвещения РФ отметил, что школьная форма, которая была представлена в среду на пресс-конференции, это "лишь примеры, которые соответствуют техническим требованиям, выставляемым к производителям формы".
В пресс-службе министерства также заявили, что вводить единую школьную форму не планируется, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.
Новый стандарт школьной формы - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы
Вчера, 14:28
 
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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