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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 06.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:29:00+03:00
2025-08-06T12:29:00+03:00
2025-08-06T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Корчаковка, Новая Сечь, Песчаное, Рыжевка, Храповщина и Ястребиное Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск, Гатище, Хатнее и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, сумская область, волчанск, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Волчанск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военных зоне действий "Севера" за сутки