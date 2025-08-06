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США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей - РИА Новости, 06.08.2025
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21:26 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/serbiya-2033812284.html
США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей
США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей - РИА Новости, 06.08.2025
США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей
США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей, заявил в среду госдеп. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:26:00+03:00
2025-08-06T21:26:00+03:00
в мире
сербия
сша
марко рубио
александр вучич
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей, заявил в среду госдеп. "Государственный секретарь Марко Рубио провёл встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. Стороны договорились о проведении двустороннего стратегического диалога между США и Сербией позже в этом году с целью углубления экономических и оборонных связей", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс. Министры также обсудили важность снижения напряжённости на Западных Балканах, особенно в отношении Косово, а также в Боснии и Герцеговине - для укрепления региональной стабильности и создания условий для экономического роста. Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
https://ria.ru/20250805/vuchich-2033586054.html
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в мире, сербия, сша, марко рубио, александр вучич
В мире, Сербия, США, Марко Рубио, Александр Вучич
США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей

США и Сербия договорились об укреплении экономических и оборонных связей

CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov / Здание парламента Сербии
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov /
Здание парламента Сербии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей, заявил в среду госдеп.
"Государственный секретарь Марко Рубио провёл встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. Стороны договорились о проведении двустороннего стратегического диалога между США и Сербией позже в этом году с целью углубления экономических и оборонных связей", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс.
Министры также обсудили важность снижения напряжённости на Западных Балканах, особенно в отношении Косово, а также в Боснии и Герцеговине - для укрепления региональной стабильности и создания условий для экономического роста.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
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