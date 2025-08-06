https://ria.ru/20250806/serbiya-2033812284.html

США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей

США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей - РИА Новости, 06.08.2025

США и Сербия договорились работать над укреплением экономических связей

США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей, заявил в среду госдеп. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:26:00+03:00

2025-08-06T21:26:00+03:00

2025-08-06T21:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей, заявил в среду госдеп. "Государственный секретарь Марко Рубио провёл встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. Стороны договорились о проведении двустороннего стратегического диалога между США и Сербией позже в этом году с целью углубления экономических и оборонных связей", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс. Министры также обсудили важность снижения напряжённости на Западных Балканах, особенно в отношении Косово, а также в Боснии и Герцеговине - для укрепления региональной стабильности и создания условий для экономического роста. Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.

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в мире, сербия, сша, марко рубио, александр вучич