https://ria.ru/20250806/sel-2033753570.html

На склоне Эльбруса сошел сель

На склоне Эльбруса сошел сель - РИА Новости, 06.08.2025

На склоне Эльбруса сошел сель

На склоне Эльбруса днем сошел сель, люди и объекты на курорте не пострадали, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:27:00+03:00

2025-08-06T16:27:00+03:00

2025-08-06T16:57:00+03:00

происшествия

эльбрус

тырныауз

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 6 авг — РИА Новости. На склоне Эльбруса днем сошел сель, люди и объекты на курорте не пострадали, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии. "В 15:30 мск в среду поступило сообщение, что на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 метров произошел сход селевой грязекаменной массы. По сходу потока повреждений инфраструктуры объектов туристического кластера нет", — отметили в ведомстве. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что люди также не пострадали. "Напомним, в настоящее время в республике пиковый период селевой опасности. Связанно это с повышением температуры и увлажнением воздуха, что способствует активизации экзогенных процессов", — рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что 21 и 31 июля в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошли два мощных селя. Первый повредил опору моста на федеральной автодороге Прохладный — Баксан — Эльбрус, никто не пострадал, жилые дома не повреждены. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. После второго схода произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды на несколько дней остались три тысячи человек. Движение автомобилей организовали по объездной дороге. Из-за угрозы схода селя эвакуировали жителей микрорайона Герхожан. Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозили на специальных микроавтобусах. Расчистка дорог и улиц города от селевых наносов продолжатся. Власти региона заявили, что начали разработку проекта реконструкции селезащитной системы Тырныауза.

https://ria.ru/20250804/sel-2033185982.html

https://ria.ru/20250803/dvizhenie-2033065166.html

эльбрус

тырныауз

эльбрусский район

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происшествия, эльбрус, тырныауз, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)