https://ria.ru/20250806/sarapul-2033812968.html

Бречалов открыл логистический центр РВБ в удмуртском Сарапуле

Бречалов открыл логистический центр РВБ в удмуртском Сарапуле - РИА Новости, 06.08.2025

Бречалов открыл логистический центр РВБ в удмуртском Сарапуле

Глава компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) Татьяна Ким и руководитель Удмуртии Александр Бречалов открыли логистический комплекс в Сарапуле,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:37:00+03:00

2025-08-06T21:37:00+03:00

2025-08-06T21:37:00+03:00

удмуртская республика

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

россия

александр бречалов

татьяна ким (бакальчук)

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wildberries

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УФА, 6 авг - РИА Новости. Глава компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) Татьяна Ким и руководитель Удмуртии Александр Бречалов открыли логистический комплекс в Сарапуле, сообщает пресс-служба главы республики. "Компания РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) торжественно открыла логистический комплекс в Сарапуле. В мероприятии приняли участие основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что руководитель региона неоднократно подчеркивал важность этого проекта для Удмуртии. Он ориентирован на поддержку местного предпринимательства, что соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина. Общая площадь склада в Сарапуле составляет 53 тысячи квадратных метров, а вместимость комплекса достигает более 38 миллионов единиц товаров. Операционная зона комплекса будет оснащена современной техникой. На объекте планируется установить три вертикальных сортировщика, которые смогут обрабатывать до 800 тысяч единиц товаров в сутки, ускорив процесс сортировки товаров в несколько раз, следует из релиза. Наличие логистического комплекса в Удмуртии будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Также это позволит оптимизировать цепочки поставок и сохранить высокую скорость доставки заказов, а местные продавцы получат дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику. В перспективе ежедневный объём отгрузок с данного логистического объекта достигнет более 800 тысяч единиц продукции, сообщают власти региона. "Открытие нового склада в Сарапуле для нас — это важный момент, так как это место, где начинается путь товара к своему клиенту. Одним из наших главных приоритетов является создание возможностей для развития, расширения и укрепления бизнеса местных предпринимателей. Эффективная логистическая инфраструктура служит надежной основой устойчивого бизнеса, обеспечивая своевременную доставку, оптимизацию расходов и высокий уровень сервиса. Уверена, эти факторы напрямую повлияют на скорость обработки и движения товаров, особенно в условиях растущих требований современных покупателей к срокам получения заказов", — приводятся в сообщении слова Ким. Глава республики напомнил, что ранее на ПМЭФ власти Удмуртии и глава компании РВБ подписали соглашение о строительстве логистического центра Wildberries. "Мы поддержали проект на всех этапах реализации — от получения в аренду земли без торгов и подведения к ней коммуникаций до вхождения в число резидентов ТОР "Сарапул". Для Удмуртии, лидера по приросту МСП в ПФО, это не просто объект инфраструктуры. Небольшим локальным брендам всегда трудно конкурировать с крупным бизнесом, сложно занять место на витрине. Поэтому электронная торговля – шанс для предприятий-малышей стать узнаваемыми во всей стране. Уверен, новая площадка станет отличным инструментом для дальнейшего роста нашего бизнеса, а жителям республики — сократит время доставки товаров с маркетплейса", — цитирует пресс-служба Бречалова. Он добавил, что, кроме того, открытие логоцентра обеспечит дополнительные возможности для занятости местного населения. "При нашей низкой безработице в 0,3% появится закономерная конкуренция за кадры. Это будет побуждать предприятия Удмуртии возвращать молодежь, уехавшую из региона. Вследствие здоровой конкуренции будут расти заработные платы и улучшаться соцпакеты. Конечно, сейчас речь уже не только о зарплате, но и рабочей атмосфере, корпоративной культуре. Это здорово. Поэтому регион только выигрывает", – резюмировал Бречалов. Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 3,5 миллионов квадратных метров. Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия, информирует пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20241028/ozon-1980460456.html

https://ria.ru/20250417/kim-2011760194.html

https://realty.ria.ru/20250701/tsentr-2026445225.html

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

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сарапул, удмуртская республика (удмуртия), россия, александр бречалов, татьяна ким (бакальчук), владимир путин, wildberries