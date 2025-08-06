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СМИ: США в пятницу могут ввести вторичные санкции против России - РИА Новости, 06.08.2025
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20:01 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/sanktsii-2033803626.html
СМИ: США в пятницу могут ввести вторичные санкции против России
СМИ: США в пятницу могут ввести вторичные санкции против России - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ: США в пятницу могут ввести вторичные санкции против России
Вторичные санкции США в отношении РФ могут быть введены в пятницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:01:00+03:00
2025-08-06T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вторичные санкции США в отношении РФ могут быть введены в пятницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома. США ранее заявляли об угрозе ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. "Вторичные санкции в отношении России, как ожидается, будут введены в пятницу", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
СМИ: США в пятницу могут ввести вторичные санкции против России

Reuters: вторичные санкции США в отношении России могут быть введены в пятницу

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вторичные санкции США в отношении РФ могут быть введены в пятницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
США ранее заявляли об угрозе ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.
"Вторичные санкции в отношении России, как ожидается, будут введены в пятницу", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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