https://ria.ru/20250806/samolet-2033597042.html
СМИ: в США при крушении медицинского самолета погибли четыре человека
СМИ: в США при крушении медицинского самолета погибли четыре человека - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ: в США при крушении медицинского самолета погибли четыре человека
Четыре человека погибли в американской Аризоне в результате крушения медицинского самолёта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:12:00+03:00
2025-08-06T04:12:00+03:00
2025-08-06T04:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в американской Аризоне в результате крушения медицинского самолёта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию. "Четыре человека погибли в результате крушения санитарного самолёта в резервации Навахо-Нейшен в Аризоне во вторник", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолёт направлялся в больницу, чтобы забрать пациента. О причинах крушения самолёта не сообщается.
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в мире, аризона
СМИ: в США при крушении медицинского самолета погибли четыре человека
CNN: в Аризоне при крушении медицинского самолета погибли четыре человека