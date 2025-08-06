https://ria.ru/20250806/samolet-2033597042.html

СМИ: в США при крушении медицинского самолета погибли четыре человека

СМИ: в США при крушении медицинского самолета погибли четыре человека - РИА Новости, 06.08.2025

СМИ: в США при крушении медицинского самолета погибли четыре человека

Четыре человека погибли в американской Аризоне в результате крушения медицинского самолёта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T04:12:00+03:00

2025-08-06T04:12:00+03:00

2025-08-06T04:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в американской Аризоне в результате крушения медицинского самолёта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию. "Четыре человека погибли в результате крушения санитарного самолёта в резервации Навахо-Нейшен в Аризоне во вторник", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолёт направлялся в больницу, чтобы забрать пациента. О причинах крушения самолёта не сообщается.

https://ria.ru/20250719/poezd-2030208578.html

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