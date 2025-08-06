https://ria.ru/20250806/samara-2033615003.html

В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами

В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами - РИА Новости, 06.08.2025

В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами

Следователи организовали проверку по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге в Самаре, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:10:00+03:00

2025-08-06T09:10:00+03:00

2025-08-06T09:10:00+03:00

происшествия

самара

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге в Самаре, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР. По предварительным данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 августа на Волге напротив острова Голодный в черте Самары. Судоводитель на маломерном судне столкнулся с двумя сапбордистами. В результате спортсмены оказались в воде, одному из них понадобилась помощь медиков. "В Самаре устанавливаются обстоятельства наезда катера на сапбордистов. Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по факту речного происшествия организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", - сообщили в Центральном МСУТ СКР. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250627/himki-2025876568.html

самара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)