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В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами - РИА Новости, 06.08.2025
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09:10 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/samara-2033615003.html
В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами
В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами - РИА Новости, 06.08.2025
В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами
Следователи организовали проверку по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге в Самаре, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР. РИА Новости, 06.08.2025
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происшествия
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россия
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге в Самаре, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР. По предварительным данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 августа на Волге напротив острова Голодный в черте Самары. Судоводитель на маломерном судне столкнулся с двумя сапбордистами. В результате спортсмены оказались в воде, одному из них понадобилась помощь медиков. "В Самаре устанавливаются обстоятельства наезда катера на сапбордистов. Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по факту речного происшествия организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", - сообщили в Центральном МСУТ СКР. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами

СК начал проверку после столкновения катера с сапбордистами на Волге в Самаре

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРека Волга в Самаре
Река Волга в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Река Волга в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге в Самаре, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 августа на Волге напротив острова Голодный в черте Самары. Судоводитель на маломерном судне столкнулся с двумя сапбордистами. В результате спортсмены оказались в воде, одному из них понадобилась помощь медиков.
"В Самаре устанавливаются обстоятельства наезда катера на сапбордистов. Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по факту речного происшествия организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", - сообщили в Центральном МСУТ СКР.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияСамараРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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