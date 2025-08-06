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В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами
В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами - РИА Новости, 06.08.2025
В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами
Следователи организовали проверку по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге в Самаре, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:10:00+03:00
2025-08-06T09:10:00+03:00
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге в Самаре, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР. По предварительным данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 августа на Волге напротив острова Голодный в черте Самары. Судоводитель на маломерном судне столкнулся с двумя сапбордистами. В результате спортсмены оказались в воде, одному из них понадобилась помощь медиков. "В Самаре устанавливаются обстоятельства наезда катера на сапбордистов. Самарским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по факту речного происшествия организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", - сообщили в Центральном МСУТ СКР. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами
СК начал проверку после столкновения катера с сапбордистами на Волге в Самаре