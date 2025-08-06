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На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя - РИА Новости, 06.08.2025
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:10:00+03:00
2025-08-06T17:10:00+03:00
2025-08-06T18:04:00+03:00
происшествия
краснодарский край
ирина волк
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.По ее данным, на федеральной территории "Сириус" задержали двух женщин, они продавали алкогольную продукцию домашнего приготовления на рынке "Казачий"."После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались", — уточнила Волк.Официальный представитель МВД отметила:
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происшествия, краснодарский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Краснодарский край, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя с рынка