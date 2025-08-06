https://ria.ru/20250806/rynok-2033769504.html

На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя

На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя - РИА Новости, 06.08.2025

На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя

На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:10:00+03:00

2025-08-06T17:10:00+03:00

2025-08-06T18:04:00+03:00

происшествия

краснодарский край

ирина волк

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россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.По ее данным, на федеральной территории "Сириус" задержали двух женщин, они продавали алкогольную продукцию домашнего приготовления на рынке "Казачий"."После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались", — уточнила Волк.Официальный представитель МВД отметила:

https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030914877.html

https://ria.ru/20250804/podmoskove-2033155996.html

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происшествия, краснодарский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия