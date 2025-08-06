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На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя - РИА Новости, 06.08.2025
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17:10 06.08.2025 (обновлено: 18:04 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/rynok-2033769504.html
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя - РИА Новости, 06.08.2025
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:10:00+03:00
2025-08-06T18:04:00+03:00
происшествия
краснодарский край
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.По ее данным, на федеральной территории "Сириус" задержали двух женщин, они продавали алкогольную продукцию домашнего приготовления на рынке "Казачий"."После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались", — уточнила Волк.Официальный представитель МВД отметила:
https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030914877.html
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происшествия, краснодарский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Краснодарский край, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя

На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя с рынка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На Кубани три человека умерли после употребления самодельного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
По ее данным, на федеральной территории "Сириус" задержали двух женщин, они продавали алкогольную продукцию домашнего приготовления на рынке "Казачий".
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"После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались", — уточнила Волк.
Официальный представитель МВД отметила:
  • жертв отравления может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов;
  • продукцию изъяли и направили на исследование, сейчас ищут производителя алкоголя;
  • возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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ПроисшествияКраснодарский крайИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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