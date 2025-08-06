https://ria.ru/20250806/rubio-2033822130.html
Трамп скоро примет решение о санкциях против России, заявил Рубио
Трамп скоро примет решение о санкциях против России, заявил Рубио - РИА Новости, 06.08.2025
Трамп скоро примет решение о санкциях против России, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России, заявил американский госсекретарь Марко... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:50:00+03:00
2025-08-06T23:50:00+03:00
2025-08-06T23:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов. Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней", - сообщил он.По словам Рубио, Соединенные Штаты по итогам визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стали ближе к завершению конфликта на Украине, чем были ранее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Москва, Санкции в отношении России
Трамп скоро примет решение о санкциях против России, заявил Рубио
Рубио: Трамп в ближайшие 36 часов примет решение о санкциях против России