https://ria.ru/20250806/rubio-2033822130.html

Трамп скоро примет решение о санкциях против России, заявил Рубио

Трамп скоро примет решение о санкциях против России, заявил Рубио - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп скоро примет решение о санкциях против России, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России, заявил американский госсекретарь Марко... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:50:00+03:00

2025-08-06T23:50:00+03:00

2025-08-06T23:55:00+03:00

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов. Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней", - сообщил он.По словам Рубио, Соединенные Штаты по итогам визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стали ближе к завершению конфликта на Украине, чем были ранее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, марко рубио, дональд трамп, стив уиткофф, москва, санкции в отношении россии