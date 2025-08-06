https://ria.ru/20250806/rossiya-2033813618.html

Связи России и Малайзии достигли небывалого уровня, считает эксперт

Связи России и Малайзии достигли небывалого уровня, считает эксперт - РИА Новости, 06.08.2025

Связи России и Малайзии достигли небывалого уровня, считает эксперт

Король Малайзии Султан Ибрагим, находящийся в России с визитом, не скрывает своего особого отношения к РФ даже при сотрудничестве с Западом, и... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:49:00+03:00

2025-08-06T21:49:00+03:00

2025-08-06T21:49:00+03:00

в мире

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим, находящийся в России с визитом, не скрывает своего особого отношения к РФ даже при сотрудничестве с Западом, и российско-малайзийские отношения теперь достигли абсолютно нового уровня, высказал мнение в разговоре с РИА Новости после переговоров монарха с президентом РФ эксперт по международным стратегическим коммуникациям, гендиректор коммуникационного агентства SPN Communications Андрей Баранников. Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению президента страны Владимира Путина. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. В среду состоялись его переговоры с Путиным, они продлились около двух часов. Лидеры государств провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда. "Он (король - ред.) никогда не скрывал своей очень уважительной позиции по отношению к России, к президенту. Да, Малайзия с удовольствием сотрудничает и с европейскими, и с американскими компаниями, но то, что у нынешнего короля особый пиетет по отношению к Российской Федерации, видно из многочисленных комментариев, которые он давал", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что визиту короля предшествовала официальная поездка премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию, и указал: отношения между странами теперь вышли на кардинально новый уровень. "Понятно, что после визита короля еще больше будет контактов, деловых связей. Это не предвестник каких-то зарождающихся деловых отношений, а, думаю, те переговоры, которые шли последние год-два между российскими и малайзийскими компаниями, пойдут гораздо быстрее", - считает также эксперт. С его точки зрения, теперь больше внимания будет уделяться и развитию российско-малайзийских отношений на уровне экспертного сообщества, в рамках культурных обменов. Другой вопрос, который мог бы получить импульс на фоне визита короля Малайзии, - это запуск прямого авиасообщения между странами. Собеседник подчеркнул, что такие рейсы подстегнули бы развитие туристического обмена, причем как из России в Малайзию, так и в обратном направлении.

https://ria.ru/20250806/zaly-2033774280.html

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в мире, россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)