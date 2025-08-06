https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html

Новое слово в геополитике: колеблющегося подтолкни — в сторону России

Новое слово в геополитике: колеблющегося подтолкни — в сторону России - РИА Новости, 06.08.2025

Новое слово в геополитике: колеблющегося подтолкни — в сторону России

Он улетел — и не обещал вернуться. Визит Стивена Уиткоффа в Москву завершился сразу же после его встречи с Владимиром Путиным, но главный итог многочасового... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:48:00+03:00

2025-08-06T20:48:00+03:00

2025-08-06T21:17:00+03:00

аналитика

россия

индия

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владимир путин

нарендра моди

стив уиткофф

брикс

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Он улетел — и не обещал вернуться. Визит Стивена Уиткоффа в Москву завершился сразу же после его встречи с Владимиром Путиным, но главный итог многочасового разговора стал понятен и до заявлений Трампа. Хотя спустя пять часов после кремлевской встречи президент США написал, что "был достигнут большой прогресс", однако следить нужно не за словами, а за делами. Потому что еще раньше — вскоре после того, как самолет Уиткоффа покинул столицу России, — американский лидер подписал указ о введении дополнительных пошлин против Индии за покупку российской нефти.Трамп грозил Индии уже давно, но понятно, что указ был подписан после его разговора со спецпосланником. Подробный отчет Уиткофф даст Трампу уже после возращения в Штаты, но короткий разговор наверняка состоялся сразу же после взлета его самолета. Не договорились? Да, никакого прорыва не произошло: Путин не пообещал остановить боевые действия или хотя бы установить "воздушное перемирие". Само по себе ожидание подобных шагов от российской стороны было абсолютно надуманным — для танго нужны двое, а условия России не были тайной: для установления перемирия необходимо вначале продвинуться по пути договоренности о решении ключевых причин конфликта (нейтральный статус Украины, отказ от поставок западного оружия и так далее). Ничего этого сделано не было, поэтому никакого чуда в преддверии истечения "ультиматума Трампа" не произошло. Восьмое августа наступит в пятницу, но американский президент не стал дожидаться им же установленного срока.Хотя указ о дополнительных 25-процентных пошлинах против Индии за покупку российской нефти вступает в силу через три недели и содержит множество оговорок и лазеек, суть от этого не меняется: Трамп сам загнал себя в угол. Он так настойчиво обещал наказать покупателей российской нефти, что теперь не может отступить и вынужден действовать. Целью трамповских санкций заявлено принуждение Москвы к перемирию и мирным переговорам, ведь если у нас перестанут покупать нефть, бюджет России не получит денег — и "Путину не на что будет вести войну". Так уверяет Трамп, но ему никто не верит. По целому ряду причин.Во-первых, Путин ничего не делает под давлением — тем более в такой ультимативной форме. Во-вторых, если бы даже все покупатели российской нефти завтра испугались американских санкций и прекратили ее закупки, это стало бы ударом не только по России, но и по мировой экономике в целом, включая американскую. Из-за дефицита нефти на рынке цена существенно бы выросла — и это сказалось бы на всех, в том числе на американцах. В условиях тарифных войн США с большой частью мира дополнительный рост цен на бензин — последнее, что нужно Трампу. То есть даже фантастический сценарий стопроцентной эффективности американских санкций абсолютно неприемлем для Соединенных Штатов.Почему фантастический? Потому что есть третья — и самая главная — причина: никто не собирается выполнять американские санкции против России. Никто из серьезных игроков, то есть Китай и Индия, на долю которых приходится львиная часть российского экспорта. Они в принципе не рассматривали вариант полного отказа: со стороны Дели могли бы быть некоторые маневры с временным уменьшением объема закупок, но Трамп сделал все для того, чтобы убрать и эти сомнения. Потому что та форма, в которой он угрожал Индии, то обоснование, которое использовано в его указе о введении дополнительных пошлин, — все это максимально оскорбительно для Нарендры Моди и индийского суверенитета. К тому же все прекрасно понимают, что наказание пошлинами за покупку российской нефти имеет двойное назначение — как инструмент давления не только на Москву, но и на Дели в ходе идущих сейчас переговоров о новых тарифах в американо-индийской торговле. То есть забота Трампа о мире на Украине абсолютно фальшива: он хочет выбить из Моди лучшие условия нового тарифного соглашения.Более того, попытка демонстративного унижения Индии оказывает прямо противоположный эффект в плане воздействия на остальных покупателей российской нефти. Не берем Китай — тут вообще все решает геополитическое соперничество с США и стратегическое сотрудничество с Россией. Но и Турция, и остальные азиатские и африканские страны сейчас получают наглядный урок безграничности глобальных претензий американского гегемонизма. Уступи в вопросе российской нефти — и завтра тебя начнут принуждать отказаться от торговли с Китаем.Наезд Трампа одновременно на все страны БРИКС (причем на большинство из них — по внутриполитическим или геополитическим поводам), конечно, удивителен в своей непродуманности. В прошлом десятилетии в Штатах очень переживали по поводу партнерства России и Китая, но после 2022-го поняли, что уже никак не могут спровоцировать разлад между Москвой и Пекином. Более того, в реальности собственной политикой США внесли немалый вклад в ускорение российско-китайского сближения. Сейчас то же самое происходит уже в отношении треугольника РИК: России, Индии и Китая. При всех серьезных противоречиях между Пекином и Дели политика Трампа будто специально толкает Моди и Си к сближению и поиску компромиссов по спорным вопросам. Неслучайно сразу же после появления трамповского "индийского указа" стало известно, что через три недели Нарендра Моди посетит КНР — да, для участия в саммите ШОС (еще одной организации, которую Вашингтон делает все более антиамериканской), но все равно это станет первым визитом индийского премьера в Поднебесную со времен приграничного конфликта пятилетней давности. Вдвойне символично, что введенные сегодняшним указом тарифы против Индии вступят в силу как раз накануне саммита в Тяньцзине, на котором встретятся Си, Путин и Моди.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033571637.html

https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html

https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, россия, индия, китай, владимир путин, нарендра моди, стив уиткофф, брикс, рик, шос